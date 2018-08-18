Richi написав:

Vlad442 написав: [

При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате.

Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория.

Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса? При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате.Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория.Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?

Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате?Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне:1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000)5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн)Кто у Вас будет снимать по 400$ ?Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.