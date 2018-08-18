Додано: Сер 27 тра, 2020 19:53

vitaliian написав: investorkiev написав: vitaliian написав: это общая температура по больнице. Какой средний размер депозита? это общая температура по больнице. Какой средний размер депозита?

погугли и скажи нам. погугли и скажи нам.

http://www.fg.gov.ua/statystyka

последний столбец последний столбец

ТОП-10 украинских банков с наибольшим числом вкладчиков с вложениями 200-500 тыс. грн. выглядит следующим образом:

Приватбанк — 140,7 тыс. человек

Альфа-Банк — 20,9 тыс. человек

Укргазбанк — 16,7 тыс. человек

Укрэксимбанк — 14,1 тыс. человек

Райффайзен Банк Аваль — 14 тыс. человек

ПУМБ — 10,7 тыс. человек

УкрСиббанк — 10,6 тыс. человек

Банк Пивденный — 6,82 тыс. человек

ОТП Банк — 6,79 тыс. человек

ТАСкомбанк — 4,8 тыс. человек.

депозиты на сумму свыше 500 тысяч гривень в Украине имеют 89,8 тысячи человек (0,22% от всех вкладчиков) общая сумма их сбережений составляет 161,8 млрд гривень (39,86% по сумме всех вкладов) или в среднем 1,8 млн гривень на человека. Однако многочисленной группой вкладчиков являются, те, у кого депозиты составляют от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона банковских клиентов, или 58% от всех вкладчиков. Но все они вместе держат на депозитах меньше, чем упомянутые выше состоятельные граждане Украины: 100 млрд гривень против 161,8 млрд гривень. От 100 тыс. до 200 тыс. гривень на депозитах находятся у 476 тысяч человек; суммарно их вклады составляют 69 млрд гривень. От 200 тысяч до 500 тыс. гривень в банках держат 268,5 тысячи граждан на общую сумму 75 млрд гривень.



https://day.kyiv.ua/ru/blog/obshchestvo ... heskih-lic При этом, по данным ФГВФЛ,Однако многочисленной группой вкладчиков являются, те, у кого депозиты составляют от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона банковских клиентов, или 58% от всех вкладчиков. Но все они вместе держат на депозитах меньше, чем упомянутые выше состоятельные граждане Украины: 100 млрд гривень против 161,8 млрд гривень. От 100 тыс. до 200 тыс. гривень на депозитах находятся у 476 тысяч человек; суммарно их вклады составляют 69 млрд гривень. От 200 тысяч до 500 тыс. гривень в банках держат 268,5 тысячи граждан на общую сумму 75 млрд гривень.

ты привел данные среднеарифметическое, включает остатки по карточкам в 5 гривен, пенсии по 1000 грн и прочее, плюс это в целом по стране, включая Херсон и Чернигов.Поэтому такая низкая цифра в 10.5 тыс грн.Вот мнение банкиров:Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас.