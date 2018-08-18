Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ты привел данные среднеарифметическое, включает остатки по карточкам в 5 гривен, пенсии по 1000 грн и прочее, плюс это в целом по стране, включая Херсон и Чернигов. Поэтому такая низкая цифра в 10.5 тыс грн.
Вот мнение банкиров:
ТОП-10 украинских банков с наибольшим числом вкладчиков с вложениями 200-500 тыс. грн. выглядит следующим образом: Приватбанк — 140,7 тыс. человек Альфа-Банк — 20,9 тыс. человек Укргазбанк — 16,7 тыс. человек Укрэксимбанк — 14,1 тыс. человек Райффайзен Банк Аваль — 14 тыс. человек ПУМБ — 10,7 тыс. человек УкрСиббанк — 10,6 тыс. человек Банк Пивденный — 6,82 тыс. человек ОТП Банк — 6,79 тыс. человек ТАСкомбанк — 4,8 тыс. человек.
При этом, по данным ФГВФЛ, депозиты на сумму свыше 500 тысяч гривень в Украине имеют 89,8 тысячи человек (0,22% от всех вкладчиков) общая сумма их сбережений составляет 161,8 млрд гривень (39,86% по сумме всех вкладов) или в среднем 1,8 млн гривень на человека. Однако многочисленной группой вкладчиков являются, те, у кого депозиты составляют от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона банковских клиентов, или 58% от всех вкладчиков. Но все они вместе держат на депозитах меньше, чем упомянутые выше состоятельные граждане Украины: 100 млрд гривень против 161,8 млрд гривень. От 100 тыс. до 200 тыс. гривень на депозитах находятся у 476 тысяч человек; суммарно их вклады составляют 69 млрд гривень. От 200 тысяч до 500 тыс. гривень в банках держат 268,5 тысячи граждан на общую сумму 75 млрд гривень.
Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.
350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.
На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.
Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас.
Zebra написав:И обратная психология. Человек купил после 2008 года и думал, что он самый умный - раз росло всегда, значит так будет всегда. В Японии чтоб цены снова пошли в рост после пика в 1990-х потребовалось два десятилетия падения, и это с учетом, что там околонулевое ипотечное кредитование.
Но я все же считаю, что КРНЖ уже врятли будет сильно дешеветь. Но и сильно дорожать не будет. Всякие Ипеня могут еще обвалиться, но не Киев. Столица ниже $1000 за квадрат это дно.
Для бурного роста нужен всплеск спроса.
дно папицот
Васимсот, ИМХО, как средняя цена всех сегментов КРЖН
Ну это хрущ Борщаги, полубарак на Дарнице, Оранж в зажопьи и Оазис с Даймонд-Хиллом и Г9а в одном флаконе Почем вы прогнозируете тот бетон, в котором живёт Прохожий, что купил Эйр, в каком хотели бы жить вы? Тот который строится не в ипенях, а лучше минутах в 5ти езды от Олимпийского, с потолками метра 3 минимум, само собой монолит, и комнаты правильные, и горшка 2 на семью, и кухня, отдельная, а не студия совмещенная, и метров так 20-25?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 27 тра, 2020 20:04, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников)
на всю Украину. А теперь поищите статистику сколько из них планирует переезд в столицу? Например с Большого Фонтана или Совиньёна.
все богатые люди в Украине хотят купить квартиру в Киеве - для престижа, или для детей. Без исключения. Лично знаю более 30 владельцев достаточно крупного бизнеса из регионов- у ВСЕХ без исключения есть недвижимость в Киеве.
Квартира в Киеве для богатого понаеха - это аксиома. Нужно купить. Рано или поздно покупают все. Точка.
Hotab написав:investorkiev , у тебя падение размера депозитов показывает падение уровня сбережений? Для меня это уровень доверия к БС,не более. Никто не знает какое соотношение депозит/матрас. Я в 13-14 -м был полностью в депозитах (вышел с минимальными потерями) а сейчас полностью в матрасе. И так многие. Ты же не знаешь,как похудели матрасы в карантин.
И ещё. Хватит считать, что гривнедепрзитчики арлиняли втрое. Первый обвал был с 8 до 11..12... Это прямые потери. Но учитывая те ставки,не факт что были потери у тех, кто просидел несколько лет на грндепо.
При ВФЯ у мене виходило було десь в середньому 12% у валюті в рік, а при По 4%. Цікаво, що покаже Зе епоха
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 тра, 2020 20:10, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/