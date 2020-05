Додано: Сер 27 тра, 2020 20:14

vitaliian написав: flyman написав: А ж не половий гігант. Навіщо аж 3 А ж не половий гігант. Навіщо аж 3 а что самому коммуналку платить? а что самому коммуналку платить?

так комуналка дешевше, чим студентка-утриманка, нє? так комуналка дешевше, чим студентка-утриманка, нє?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/