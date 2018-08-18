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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:09
Hotab написав: investorkiev написав: zРадио написав:
Этот же тренд будет бить против городов с плохой инфаструктурой
и экологией. А Киев здесь, увы, не на высоте
Бу-га-га, особенно на фоне Херсона и Чернигова.
Ты был в Чернигове, что чешешь об инфраструктуре?))??
Идеальные дороги, идеальные парки,чистота. В школах и садиках нет поборов (если только добровольно не желаешь выложить) . Киев рядом не валялся. Уколите что-то этому поциенту))).
Так Натаха по своему Донецку судит.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:10
flyman написав: Hotab написав:investorkiev
, у тебя падение размера депозитов показывает падение уровня сбережений? Для меня это уровень доверия к БС,не более. Никто не знает какое соотношение депозит/матрас. Я в 13-14 -м был полностью в депозитах (вышел с минимальными потерями) а сейчас полностью в матрасе. И так многие. Ты же не знаешь,как похудели матрасы в карантин.
И ещё. Хватит считать, что гривнедепрзитчики арлиняли втрое. Первый обвал был с 8 до 11..12... Это прямые потери. Но учитывая те ставки,не факт что были потери у тех, кто просидел несколько лет на грндепо.
При ВФЯ у мене виходило було десь в середньому 12% у валюті в рік, а при По 4%.
Цікаво, що покаже Зе епоха
Околонуля. Как и во всех других сферах.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:12
airmax78 написав: vitaliian написав: investorkiev написав:
350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников)
на всю Украину. А теперь поищите статистику сколько из них планирует переезд в столицу? Например с Большого Фонтана или Совиньёна.
ОМГ... Ну хорош уже. Я видел очень много случаев, когда продавалась недвига в Одессе ради покупки чего-то по-скромнее в Киеве. И ни разу наоборот.
ни один киевлянин не покупает недвижимость нигде кроме Киева, религия не позволяет?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:13
airmax78 написав: flyman написав:
При ВФЯ у мене виходило було десь в середньому 12% у валюті в рік, а при По 4%.
Цікаво, що покаже Зе епоха
Околонуля. Как и во всех других сферах.
и только лендлорды будут рубить по 15-20% годовых (те кто купил в 2015-2017 как я советовал всем).
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:14
vitaliian написав: flyman написав:
А ж не половий гігант. Навіщо аж 3
а что самому коммуналку платить?
так комуналка дешевше, чим студентка-утриманка, нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:15
Vlad442 написав: Richi написав:
Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате?
Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне:
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000)
5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн)
Кто у Вас будет снимать по 400$ ?
Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.
Вы написали про падение аренды с 11 до 6. Вот я и пытаюсь выяснить, при каких условиях это возможно. Аренда пропорциональна доходам. Вы начинаете крутить какими-то курсами, цифрами, но внятной картины, сценария не приводите. Опишите, как это будет.
Например. Объявили карантин, закрыли метро, общепит и много другого. Люди разъехались из Киева и аренда упала с 11 до 9.
Расскажите, как оно будет, когда аренда упадет упадет до 6000. Бюджетникам перестанут платить гривну, трупы на улицах будут валяться, танки стрелять, инопланетный десант возле ВДНХ.
По поводу 5% рентабельности. Просто опыт - как только в стране происходят негаразды, рентабельность аренды растет, а не падает. Последний случай пока выпадает из общей картины, но он еще не закончился. Мы в разгаре событий. Аналог конца февраля 14-ого.
Ну куда ещё проще? При падении цен на недвижимость и девальвации гривны, найдутся желающие купить в 2 раза дешевле и сдавать с рентабельностью 5% т.к. заработать будет очень сложно.
Когда цены упадут, то будут разные базы. Вы будете готовы сдавать за 7% от 50000, а кто-то за 5% от 25000. Кто кого?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:16
airmax78 написав: vitaliian написав: investorkiev написав:
350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников)
на всю Украину. А теперь поищите статистику сколько из них планирует переезд в столицу? Например с Большого Фонтана или Совиньёна.
ОМГ... Ну хорош уже. Я видел очень много случаев, когда продавалась недвига в Одессе
ради покупки чего-то по-скромнее в Киеве. И ни разу наоборот.
на Поскоті?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:16
vitaliian написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
[quote="4975376:investorkiev"]350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников)
на всю Украину. А теперь поищите статистику сколько из них планирует переезд в столицу? Например с Большого Фонтана или Совиньёна.
ОМГ... Ну хорош уже. Я видел очень много случаев, когда продавалась недвига в Одессе ради покупки чего-то по-скромнее в Киеве. И ни разу наоборот.
ни один киевлянин не покупает недвижимость нигде кроме Киева, религия не позволяет?[/quote]До 2014 был ещё ЮБК.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:17
Hotab написав: investorkiev написав: zРадио написав:
Этот же тренд будет бить против городов с плохой инфаструктурой
и экологией. А Киев здесь, увы, не на высоте
Бу-га-га, особенно на фоне Херсона и Чернигова.
Ты был в Чернигове, что чешешь об инфраструктуре?))??
Идеальные дороги, идеальные парки,чистота. В школах и садиках нет поборов (если только добровольно не желаешь выложить) . Киев рядом не валялся. Уколите что-то этому поциенту))).
А чего же в эти Нью-Васюки до сих пор не ломятся из загаженного, стоящего в пробках Киева?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:18
airmax78 написав: flyman написав: Hotab написав:investorkiev
, у тебя падение размера депозитов показывает падение уровня сбережений? Для меня это уровень доверия к БС,не более. Никто не знает какое соотношение депозит/матрас. Я в 13-14 -м был полностью в депозитах (вышел с минимальными потерями) а сейчас полностью в матрасе. И так многие. Ты же не знаешь,как похудели матрасы в карантин.
И ещё. Хватит считать, что гривнедепрзитчики арлиняли втрое. Первый обвал был с 8 до 11..12... Это прямые потери. Но учитывая те ставки,не факт что были потери у тех, кто просидел несколько лет на грндепо.
При ВФЯ у мене виходило було десь в середньому 12% у валюті в рік, а при По 4%.
Цікаво, що покаже Зе епоха
Околонуля. Как и во всех других сферах.
Цього року, якщо курс буде менше ПА30, то з врахуванням минулих вкладів ще зі ставками хунти, то розраховую 5..6% у валюті.
Минулого року було +19%, що майже перекрило всі втати 2014-2016 рр., 2017 та 2018 7.4% та 6,2%
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 27 тра, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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