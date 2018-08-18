Додано: Сер 27 тра, 2020 20:30

investorkiev написав: Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.



350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.

На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.

Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас. Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас.

Сцуко, ну что же Вам так не дают покоя чужие депозиты и Вы их расцениваете, как потенциальные деньги будущих покупателей. Для начала, задайте себе вопрос: зачем людям хранить деньги под 0,25 в евро и под 1% годовых в дол.?Например, у меня $10 на депозите, но привлекают меня не процентные ставки, а заставляют комиссии за снятие. Т.е. мне СВИФтом пришла десятка и вместо того, чтобы снимать ее и платить 1%, я просто открываю депозит на месяц и потом снимаю без потерь, экономя 12% годовых в валюте. Сэкономил – практически заработал. Каждый месяц по 10 - в год 120 т – экономия 1200. Месяц могу потерпеть, а 1200 есть куда потратить вместо того, чтобы отдать банку. Думаю, что десятки тысяч заробитчан и фрилансеров так же делают. Только к Вам это никакого отношения не имеет. Можете вычёркивать меня и их из списка своих покупателей и заканчивайте этот блудняк.