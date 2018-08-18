5% от 25куе это 104$ в месяц, Ричи хватит курить траву или что ты там употребляешь.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:19
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:19
У тебя и других флэтлордов По всем инвестиционным параметрам, недвига, используемая в коммерческих целях - это сбережения.
Иначе и срочный депозит нельзя считать сбережениями, и останется только живой кэш 100%-ной ликвидности.
Так вот, твои сбережения показывают сегодня отрицательную доходность (даже если учесть арендные доходы). А котлета в матрасе - нулевую.
Какой гений будет перекладываться из нулевой доходности в отрицательную? Рациональный - никакой. Поэтому риэлторы, застройщики, лорды и капают на мозги о дорожае - вдруг какого податливого доходягу поймают на страхах упущенной выгоды (в биржевом слегне это называется FOMO - fear of missing out)...
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:20
если вы что-то не видите, это не значит, что его не существует.
у вас может быть -4 диоптрии.
а рассказываете всем, что что-то видите.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:22
кстати неплохая доходность, кто войдёт в бетон за 25 куе (цена с ремонтном и техникой) вполне сможет позволить себе роскошь сдавать квартиру за 104куе, а те кто вошел за 50куе будут перед выбором либо доходность 2,5% либо закрыться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ага, понял. Курс вверх и тут падают в два раза цены на квартиры в гривне. Находится меценат, который покупает и сдает с рентабельностью 5%, потому что у всех очень дешевые деньги и прокрутить их с большей рентабельностью негде (хм... почему тогда цены в гривне в два раза сложились). Таких меценатов десятки тысяч, потому что одного не хватит чтобы обвалить цены. Предложение квартир по 6 тыс превышает спрос, а курс между тем летит к 60.
В середине этого захватывающей фантастики даже стыдно задать вопрос куда делись (где живут) люди, которые попродавали квартиры забесценок и зачем им деньги, если их некуда деть.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приведите пример снижения цены. Возьмем Эврику и Патриотику, например. Хочу купить однушку под аренду в готовом заселенном доме на шару. До карантина можно было выхватить однушку за 55 в Эврике (лично видел продали за неделю) с базовым ремонтом и около 50-52 в Патриотике.
Агентские заманухи не предлагать.
Вот самое дешевое по Патриотике.
Вот Эврика единственное предложение от частного лица
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 27 тра, 2020 20:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:30
Сцуко, ну что же Вам так не дают покоя чужие депозиты и Вы их расцениваете, как потенциальные деньги будущих покупателей. Для начала, задайте себе вопрос: зачем людям хранить деньги под 0,25 в евро и под 1% годовых в дол.?
Например, у меня $10 на депозите, но привлекают меня не процентные ставки, а заставляют комиссии за снятие. Т.е. мне СВИФтом пришла десятка и вместо того, чтобы снимать ее и платить 1%, я просто открываю депозит на месяц и потом снимаю без потерь, экономя 12% годовых в валюте. Сэкономил – практически заработал. Каждый месяц по 10 - в год 120 т – экономия 1200. Месяц могу потерпеть, а 1200 есть куда потратить вместо того, чтобы отдать банку. Думаю, что десятки тысяч заробитчан и фрилансеров так же делают. Только к Вам это никакого отношения не имеет. Можете вычёркивать меня и их из списка своих покупателей и заканчивайте этот блудняк.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:35
Купите себе калькулятор.
25000 + 5% = 26250
5% = 1250
1250 / 12 = 104
Купите себе калькулятор и снимите наконец скафандр, а то мне больно смотреть, как за картинкой кумиром моего детства скрывается хамовитая бездарность.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:36
это же очевидно: они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру.
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