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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4055405640574058>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 61
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
20
знизяться на 10-25%
30%
18
знизяться на 25%-50%
20%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:19

  Richi написав:кто-то за 5% от 25000. Кто кого?

5% от 25куе это 104$ в месяц, Ричи хватит курить траву или что ты там употребляешь.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:19

  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???


У тебя и других флэтлордов :mrgreen: По всем инвестиционным параметрам, недвига, используемая в коммерческих целях - это сбережения.

Иначе и срочный депозит нельзя считать сбережениями, и останется только живой кэш 100%-ной ликвидности.

Так вот, твои сбережения показывают сегодня отрицательную доходность (даже если учесть арендные доходы). А котлета в матрасе - нулевую.

Какой гений будет перекладываться из нулевой доходности в отрицательную? Рациональный - никакой. Поэтому риэлторы, застройщики, лорды и капают на мозги о дорожае - вдруг какого податливого доходягу поймают на страхах упущенной выгоды (в биржевом слегне это называется FOMO - fear of missing out)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:20

  airmax78 написав:ОМГ... Ну хорош уже. Я видел очень много случаев, когда продавалась недвига в Одессе ради покупки чего-то по-скромнее в Киеве. И ни разу наоборот.

если вы что-то не видите, это не значит, что его не существует.
у вас может быть -4 диоптрии.
а рассказываете всем, что что-то видите.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:на Поскоті?
для жителей молдаванки и пересыпи атлант строит Одесский бульвар на Теремках
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:22

  investorkiev написав:
  Richi написав:кто-то за 5% от 25000. Кто кого?

5% от 25куе это 104$ в месяц, Ричи хватит курить траву или что ты там употребляешь.

кстати неплохая доходность, кто войдёт в бетон за 25 куе (цена с ремонтном и техникой) вполне сможет позволить себе роскошь сдавать квартиру за 104куе, а те кто вошел за 50куе будут перед выбором либо доходность 2,5% либо закрыться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Ну куда ещё проще? При падении цен на недвижимость и девальвации гривны, найдутся желающие купить в 2 раза дешевле и сдавать с рентабельностью 5% т.к. заработать будет очень сложно.
Когда цены упадут, то будут разные базы. Вы будете готовы сдавать за 7% от 50000, а кто-то за 5% от 25000. Кто кого?

Ага, понял. Курс вверх и тут падают в два раза цены на квартиры в гривне. Находится меценат, который покупает и сдает с рентабельностью 5%, потому что у всех очень дешевые деньги и прокрутить их с большей рентабельностью негде (хм... почему тогда цены в гривне в два раза сложились). Таких меценатов десятки тысяч, потому что одного не хватит чтобы обвалить цены. Предложение квартир по 6 тыс превышает спрос, а курс между тем летит к 60.
В середине этого захватывающей фантастики даже стыдно задать вопрос куда делись (где живут) люди, которые попродавали квартиры забесценок и зачем им деньги, если их некуда деть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Так вот, твои сбережения показывают сегодня отрицательную доходность (даже если учесть арендные доходы). А котлета в матрасе - нулевую.

Приведите пример снижения цены. Возьмем Эврику и Патриотику, например. Хочу купить однушку под аренду в готовом заселенном доме на шару. До карантина можно было выхватить однушку за 55 в Эврике (лично видел продали за неделю) с базовым ремонтом и около 50-52 в Патриотике.
Агентские заманухи не предлагать.
Вот самое дешевое по Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd
Вот Эврика единственное предложение от частного лица
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 10b7052914
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 27 тра, 2020 20:35, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:30

  investorkiev написав:Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.

350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.
На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.
Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас.

Сцуко, ну что же Вам так не дают покоя чужие депозиты и Вы их расцениваете, как потенциальные деньги будущих покупателей. Для начала, задайте себе вопрос: зачем людям хранить деньги под 0,25 в евро и под 1% годовых в дол.?
Например, у меня $10 на депозите, но привлекают меня не процентные ставки, а заставляют комиссии за снятие. Т.е. мне СВИФтом пришла десятка и вместо того, чтобы снимать ее и платить 1%, я просто открываю депозит на месяц и потом снимаю без потерь, экономя 12% годовых в валюте. Сэкономил – практически заработал. Каждый месяц по 10 - в год 120 т – экономия 1200. Месяц могу потерпеть, а 1200 есть куда потратить вместо того, чтобы отдать банку. Думаю, что десятки тысяч заробитчан и фрилансеров так же делают. Только к Вам это никакого отношения не имеет. Можете вычёркивать меня и их из списка своих покупателей и заканчивайте этот блудняк. :wink:
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:35

  investorkiev написав:
  Richi написав:кто-то за 5% от 25000. Кто кого?

5% от 25куе это 104$ в месяц, Ричи хватит курить траву или что ты там употребляешь.

Купите себе калькулятор.
25000 + 5% = 26250
5% = 1250
1250 / 12 = 104
Купите себе калькулятор и снимите наконец скафандр, а то мне больно смотреть, как за картинкой кумиром моего детства скрывается хамовитая бездарность.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:36

  Richi написав:
  investorkiev написав:Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн.

Сцуко, ну что же Вам так не дают покоя чужие депозиты и Вы их расцениваете, как потенциальные деньги будущих покупателей. Для начала, задайте себе вопрос: зачем людям хранить деньги под 0,25 в евро и под 1% годовых в дол.?

это же очевидно: они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру.
investorkiev
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