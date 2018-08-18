во Вроцлаве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:38
во Вроцлаве
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:39
я вошел в бетон по такой сумме, но сдаю за 300 в карантин и за 400 не в карантин.
Мыслей сдавать за 104уе абсолютно нет.
Через год более реальная цена аренды в 1040дол\мес (с учетом обвала долара), чем 104дол\мес, как вы говорите.
ЗЫ пишу бред, но вы первым начали
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:41
Для измерения ценовой динамики используют индексы. Квартиры - это вам не пирожки с картошкой, которые прайсят все в одну цену. Разная квадратура, разные ремонты (даже доделанные за Аркадой).
Оба индекса, которые я знаю (Домик и Бомбер), показывают снижение цен. Незначительное пока. Но это индикативы хотелок, а не реальные цены продажи. Думаю, не станете спорить с тем, что склонность к торгу сегодня выше, чем была в феврале.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:43
ванну даже плиткой не обложили, вставили деревянные дверцы бомж-стайл ))) ремонт от Оркады, самый дешевый диван с рынка.
и это за 57500уе.
печальные времена настали для обвалишек. А через полгода их будет ждать масса неприятных для них открытий. Что по ценам аренды, что по ценам продажи.
Ведь еще пару лет назад условный понаех мог за 50куе купить двушку
трешку, а сейчас - однуху в Патриотике, но только если сможет отдолжить недостающие 7500дол
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:46
Опять не туда.
Цены сложатся в виду экономической ситуации.
Покупать будут не потому, что деньги некуда будет девать, а потому, что сложно будет заработать. Покупать будут осторожно, т.к. есть мнение что это на долго, как в Японии (10 и более лет). Вот только есть одна проблема: для Японии с отрицательными ставками, был открыт весь мир, куда можно было инвестировать. Сейчас у всего мира будут отрицательные ставки и .... что делать в такой ситуации никто не знает.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На льва товстого в біляши черга чоловік 50, в ригалово наливочну під сотню
Всім процвітання!
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.
Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:48
Не ломятся, но зубы лечить ездять
Судя по твоим сообщениям и ты ездил лечить зубы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:49
Естественный отбор ...отрицательный!
они могут поймать только триппер, тьфу ты, "нулевую декларацию" от Зе ...
https://news.finance.ua/ru/news/-/471588/zelenskij-anonsiroval-nulevuyu-deklaratsiyu-v-2020-m-kto-dolzhen-pokazat-dohody
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50
Купите себе ресторан, сейчас много вариантов будет. Желательно в полуподвале и пешеходной зоне
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