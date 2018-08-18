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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4055405640574058

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 61
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
20
знизяться на 10-25%
30%
18
знизяться на 25%-50%
20%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:38

  investorkiev написав:они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру...

во Вроцлаве
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:39

  vitaliian написав:кстати неплохая доходность, кто войдёт в бетон за 25 куе (цена с ремонтном и техникой) вполне сможет позволить себе роскошь сдавать квартиру за 104куе

я вошел в бетон по такой сумме, но сдаю за 300 в карантин и за 400 не в карантин.
Мыслей сдавать за 104уе абсолютно нет.

Через год более реальная цена аренды в 1040дол\мес (с учетом обвала долара), чем 104дол\мес, как вы говорите.

ЗЫ пишу бред, но вы первым начали :mrgreen: :mrgreen:
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:41

  Vlad442 написав:Приведите пример снижения цены. Возьмем Эврику и Патриотику, например. Хочу купить однушку под аренду в готовом заселенном доме на шару. До карантина можно было выхватить однушку за 55 в Эврике (лично видел продали за неделю) с базовым ремонтом и около 50-52 в Патриотике.
Агентские заманухи не предлагать.
Вот самое дешевое по Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd
Вот Эврика единственное предложение от частного лица
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 10b7052914


Для измерения ценовой динамики используют индексы. Квартиры - это вам не пирожки с картошкой, которые прайсят все в одну цену. Разная квадратура, разные ремонты (даже доделанные за Аркадой).

Оба индекса, которые я знаю (Домик и Бомбер), показывают снижение цен. Незначительное пока. Но это индикативы хотелок, а не реальные цены продажи. Думаю, не станете спорить с тем, что склонность к торгу сегодня выше, чем была в феврале.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:43

  Vlad442 написав:Вот самое дешевое по Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd

ванну даже плиткой не обложили, вставили деревянные дверцы бомж-стайл ))) ремонт от Оркады, самый дешевый диван с рынка.

и это за 57500уе.

печальные времена настали для обвалишек. А через полгода их будет ждать масса неприятных для них открытий. Что по ценам аренды, что по ценам продажи.

Ведь еще пару лет назад условный понаех мог за 50куе купить двушку
трешку, а сейчас - однуху в Патриотике, но только если сможет отдолжить недостающие 7500дол :D :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:46

  Vlad442 написав:
  Richi написав:Ну куда ещё проще? При падении цен на недвижимость и девальвации гривны, найдутся желающие купить в 2 раза дешевле и сдавать с рентабельностью 5% т.к. заработать будет очень сложно.
Когда цены упадут, то будут разные базы. Вы будете готовы сдавать за 7% от 50000, а кто-то за 5% от 25000. Кто кого?

Ага, понял. Курс вверх и тут падают в два раза цены на квартиры в гривне. Находится меценат, который покупает и сдает с рентабельностью 5%, потому что у всех очень дешевые деньги и прокрутить их с большей рентабельностью негде (хм... почему тогда цены в гривне в два раза сложились). Таких меценатов десятки тысяч, потому что одного не хватит чтобы обвалить цены. Предложение квартир по 6 тыс превышает спрос, а курс между тем летит к 60.
В середине этого захватывающей фантастики даже стыдно задать вопрос куда делись (где живут) люди, которые попродавали квартиры забесценок и зачем им деньги, если их некуда деть.

Опять не туда.
Цены сложатся в виду экономической ситуации.
Покупать будут не потому, что деньги некуда будет девать, а потому, что сложно будет заработать. Покупать будут осторожно, т.к. есть мнение что это на долго, как в Японии (10 и более лет). Вот только есть одна проблема: для Японии с отрицательными ставками, был открыт весь мир, куда можно было инвестировать. Сейчас у всего мира будут отрицательные ставки и .... что делать в такой ситуации никто не знает.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:Прогрэваэмо рокэту
https://www.youtube.com/watch?v=IoAw3J6p9ew
Все рестораны на грани банкротства: интервью с ресторатором Димой Борисовым.
Сикоко людей уедет пасть корив ?
На льва товстого в біляши черга чоловік 50, в ригалово наливочну під сотню
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.

Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:48

  shapo написав:
А чего же в эти Нью-Васюки до сих пор не ломятся из загаженного, стоящего в пробках Киева?

Не ломятся, но зубы лечить ездять
Судя по твоим сообщениям и ты ездил лечить зубы :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:49

Естественный отбор ...отрицательный!

  zРадио написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

У тебя и других флэтлордов :mrgreen: По всем инвестиционным параметрам, недвига, используемая в коммерческих целях - это сбережения.
Иначе и срочный депозит нельзя считать сбережениями, и останется только живой кэш 100%-ной ликвидности.
Так вот, твои сбережения показывают сегодня отрицательную доходность (даже если учесть арендные доходы). А котлета в матрасе - нулевую.
Какой гений будет перекладываться из нулевой доходности в отрицательную? Рациональный - никакой. Поэтому риэлторы, застройщики, лорды и капают на мозги о дорожае - вдруг какого податливого доходягу поймают на страхах упущенной выгоды (в биржевом слегне это называется FOMO - fear of missing out)...

они могут поймать только триппер, тьфу ты, "нулевую декларацию" от Зе ... :mrgreen:
Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы

https://news.finance.ua/ru/news/-/471588/zelenskij-anonsiroval-nulevuyu-deklaratsiyu-v-2020-m-kto-dolzhen-pokazat-dohody
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50

  investorkiev написав:чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.

Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.

Купите себе ресторан, сейчас много вариантов будет. Желательно в полуподвале и пешеходной зоне
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