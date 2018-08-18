Vlad442 написав:

Richi написав: Ну куда ещё проще? При падении цен на недвижимость и девальвации гривны, найдутся желающие купить в 2 раза дешевле и сдавать с рентабельностью 5% т.к. заработать будет очень сложно.

Когда цены упадут, то будут разные базы. Вы будете готовы сдавать за 7% от 50000, а кто-то за 5% от 25000. Кто кого? Ну куда ещё проще? При падении цен на недвижимость и девальвации гривны, найдутся желающие купить в 2 раза дешевле и сдавать с рентабельностью 5% т.к. заработать будет очень сложно.Когда цены упадут, то будут разные базы. Вы будете готовы сдавать за 7% от 50000, а кто-то за 5% от 25000. Кто кого?

Ага, понял. Курс вверх и тут падают в два раза цены на квартиры в. Находится меценат, который покупает и сдает с рентабельностью 5%, потому что у всех очень дешевые деньги и прокрутить их с большей рентабельностью негде (хм... почему тогда цены в гривне в два раза сложились). Таких меценатов десятки тысяч, потому что одного не хватит чтобы обвалить цены. Предложение квартир по 6 тыс превышает спрос, а курс между тем летит к 60.В середине этого захватывающей фантастики даже стыдно задать вопрос куда делись (где живут) люди, которые попродавали квартиры забесценок и зачем им деньги, если их некуда деть.