Додано: Сер 27 тра, 2020 21:25

Vlad442 написав: Hotab написав: Кто-то знает по этим декларациям?

Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить).

Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри. Кто-то знает по этим декларациям?Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить).Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.

Эти декларации нужны только тем, кто всю жизнь на госслужбе, а потом покупает ТТ. Не думаю, что таких тупых много. Они прекрасно отмывают деньги через жену на ЕН. У всех чиновников, судя по декларациям, жены талантливые в бизнесе.

Или торговал наркотиками, будучи официально безработным, а потом нужно особняк купить. Платишь 10% и никто ничего не спрашивает.

Простых людей, типа нас, это не касается. Я, например, могу показать, что ни к одной копейке, потраченной на покупку активов, у налоговой претензий нет, поэтому мне подавать эту декларацию не нужно. Эти декларации нужны только тем, кто всю жизнь на госслужбе, а потом покупает ТТ. Не думаю, что таких тупых много. Они прекрасно отмывают деньги через жену на ЕН. У всех чиновников, судя по декларациям, жены талантливые в бизнесе.Или торговал наркотиками, будучи официально безработным, а потом нужно особняк купить. Платишь 10% и никто ничего не спрашивает.Простых людей, типа нас, это не касается. Я, например, могу показать, что ни к одной копейке, потраченной на покупку активов, у налоговой претензий нет, поэтому мне подавать эту декларацию не нужно.

Влад, из опыта работы в бизнесе скажу что у налоговой к вам всегда будут претензии, как только вы появитесь у нее в поле зрения.Например. Вы в 2013 году официально с уплатой налога заработали 800 тыс грн. Купили на них 100 тыс дол. Потом в 2016 году эти же 100тыс дол сдали в обменке и получили 2600 тыс грн, на которые купили 4 однушки в Эврике. Вроде бы ни копейки не утаили? Но налоговой пофиг на ваш валютообмен. Она видит что налоги уплатили с 800 тыс грн, а купили на 2600 тыс грн. И говорит что разница - 1800 тыс грн - это ваш неучтенный доход, извольте заплатить с него налог.И хорошо если эти деньги в недвижимости - тут будет самый минимальный хаиркат. А если на депозите у вас лежит 100куе при задекларированном доходе в 800 тыс грн в 2013 году - тут у вас проблемы посерьезнее.Всем депо-людям прийдется несладко ))))