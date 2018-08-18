RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40574058405940604061>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50

  investorkiev написав:чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.

Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.

Купите себе ресторан, сейчас много вариантов будет. Желательно в полуподвале и пешеходной зоне
Richi
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 25.09.08
Подякував: 628 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Для измерения ценовой динамики используют индексы. Квартиры - это вам не пирожки с картошкой, которые прайсят все в одну цену. Разная квадратура, разные ремонты (даже доделанные за Аркадой).

Оба индекса, которые я знаю (Домик и Бомбер), показывают снижение цен. Незначительное пока. Но это индикативы хотелок, а не реальные цены продажи. Думаю, не станете спорить с тем, что склонность к торгу сегодня выше, чем была в феврале.

Покупают не индексы, покупают квартиры.
В этих индексах куча агентского мусора и они вообще не репрезентативны, а иногда подкручиваются их владельцами.
Я представляю себе ситуацию с ценами по двум комплексам. Если у вас есть данные про то, что вот там реально уходило на моих глазах за 100, а сейчас за 90 никому не нужно, покажите.
Vlad442
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:57

Кто-то знает по этим декларациям?
Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить).
Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 15.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:01

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Для измерения ценовой динамики используют индексы. Квартиры - это вам не пирожки с картошкой, которые прайсят все в одну цену. Разная квадратура, разные ремонты (даже доделанные за Аркадой).

Оба индекса, которые я знаю (Домик и Бомбер), показывают снижение цен. Незначительное пока. Но это индикативы хотелок, а не реальные цены продажи. Думаю, не станете спорить с тем, что склонность к торгу сегодня выше, чем была в феврале.

Покупают не индексы, покупают квартиры.
В этих индексах куча агентского мусора и они вообще не репрезентативны, а иногда подкручиваются их владельцами.
Я представляю себе ситуацию с ценами по двум комплексам. Если у вас есть данные про то, что вот там реально уходило на моих глазах за 100, а сейчас за 90 никому не нужно, покажите.

Мусора там много, но и Эврика по 2куе/метр что Вы скидывали раньше тоже там...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 19.09.10
Подякував: 608 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:02

  Hotab написав:Кто-то знает по этим декларациям?
Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить).
Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.

Эти декларации нужны только тем, кто всю жизнь на госслужбе, а потом покупает ТТ. Не думаю, что таких тупых много. Они прекрасно отмывают деньги через жену на ЕН. У всех чиновников, судя по декларациям, жены талантливые в бизнесе.
Или торговал наркотиками, будучи официально безработным, а потом нужно особняк купить. Платишь 10% и никто ничего не спрашивает.
Простых людей, типа нас, это не касается. Я, например, могу показать, что ни к одной копейке, потраченной на покупку активов, у налоговой претензий нет, поэтому мне подавать эту декларацию не нужно.
Vlad442
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Мусора там много, но и Эврика по 2куе/метр что Вы скидывали раньше тоже там...

И недостроенная Эврика, и агентские дубли, и заманухи, и неадекватные хотелки. Эти индексы это белый шум с погрешностью 30%.
Vlad442
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  investorkiev написав:. Я предлагаю оперировать размером депозитов
это общая температура по больнице. Какой средний размер 1 депозита?
Нет четкой инфы, т.к НБУ в статистике за депозит считает абсолютно любой счёт. И не сводят даже среднюю сумму на 1 клиента в отдельном банке
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27092
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6463 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:21

  Vlad442 написав:Агентские заманухи не предлагать.
Вот самое дешевое по Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd


М-да, пора вам вручать звание почетного квартирного наперсточника. Вот вам Патриотика за 52. Экспонируемая за 52! А за сколько реально продать? За 50, если повезет?

И почему это мы должны игнорировать агентские объявления на рынке, где 8 из 10 сделок заключаются с привлечением агентов???

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5837
З нами з: 02.05.18
Подякував: 993 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:25

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Кто-то знает по этим декларациям?
Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить).
Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.

Эти декларации нужны только тем, кто всю жизнь на госслужбе, а потом покупает ТТ. Не думаю, что таких тупых много. Они прекрасно отмывают деньги через жену на ЕН. У всех чиновников, судя по декларациям, жены талантливые в бизнесе.
Или торговал наркотиками, будучи официально безработным, а потом нужно особняк купить. Платишь 10% и никто ничего не спрашивает.
Простых людей, типа нас, это не касается. Я, например, могу показать, что ни к одной копейке, потраченной на покупку активов, у налоговой претензий нет, поэтому мне подавать эту декларацию не нужно.


Влад, из опыта работы в бизнесе скажу что у налоговой к вам всегда будут претензии, как только вы появитесь у нее в поле зрения.

Например. Вы в 2013 году официально с уплатой налога заработали 800 тыс грн. Купили на них 100 тыс дол. Потом в 2016 году эти же 100тыс дол сдали в обменке и получили 2600 тыс грн, на которые купили 4 однушки в Эврике. Вроде бы ни копейки не утаили? Но налоговой пофиг на ваш валютообмен. Она видит что налоги уплатили с 800 тыс грн, а купили на 2600 тыс грн. И говорит что разница - 1800 тыс грн - это ваш неучтенный доход, извольте заплатить с него налог.

И хорошо если эти деньги в недвижимости - тут будет самый минимальный хаиркат. А если на депозите у вас лежит 100куе при задекларированном доходе в 800 тыс грн в 2013 году - тут у вас проблемы посерьезнее.

Всем депо-людям прийдется несладко ))))
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 06.03.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:26

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Агентские заманухи не предлагать.
Вот самое дешевое по Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd


М-да, пора вам вручать звание почетного квартирного наперсточника. Вот вам Патриотика за 52. Экспонируемая за 52! А за сколько реально продать? За 50, если повезет?

И почему это мы должны игнорировать агентские объявления на рынке, где 8 из 10 сделок заключаются с привлечением агентов???

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd

гы, по ссылке квартира за 57500уе. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 06.03.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40574058405940604061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, osafly і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
465 197046
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 18:38
alfaro23
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3014921
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13419
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.