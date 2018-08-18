Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.
Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.
Купите себе ресторан, сейчас много вариантов будет. Желательно в полуподвале и пешеходной зоне
zРадио написав:Для измерения ценовой динамики используют индексы. Квартиры - это вам не пирожки с картошкой, которые прайсят все в одну цену. Разная квадратура, разные ремонты (даже доделанные за Аркадой).
Оба индекса, которые я знаю (Домик и Бомбер), показывают снижение цен. Незначительное пока. Но это индикативы хотелок, а не реальные цены продажи. Думаю, не станете спорить с тем, что склонность к торгу сегодня выше, чем была в феврале.
Покупают не индексы, покупают квартиры. В этих индексах куча агентского мусора и они вообще не репрезентативны, а иногда подкручиваются их владельцами. Я представляю себе ситуацию с ценами по двум комплексам. Если у вас есть данные про то, что вот там реально уходило на моих глазах за 100, а сейчас за 90 никому не нужно, покажите.
Кто-то знает по этим декларациям? Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить). Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.
zРадио написав:Для измерения ценовой динамики используют индексы. Квартиры - это вам не пирожки с картошкой, которые прайсят все в одну цену. Разная квадратура, разные ремонты (даже доделанные за Аркадой).
Оба индекса, которые я знаю (Домик и Бомбер), показывают снижение цен. Незначительное пока. Но это индикативы хотелок, а не реальные цены продажи. Думаю, не станете спорить с тем, что склонность к торгу сегодня выше, чем была в феврале.
Покупают не индексы, покупают квартиры. В этих индексах куча агентского мусора и они вообще не репрезентативны, а иногда подкручиваются их владельцами. Я представляю себе ситуацию с ценами по двум комплексам. Если у вас есть данные про то, что вот там реально уходило на моих глазах за 100, а сейчас за 90 никому не нужно, покажите.
Мусора там много, но и Эврика по 2куе/метр что Вы скидывали раньше тоже там...
Hotab написав:Кто-то знает по этим декларациям? Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить). Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.
Эти декларации нужны только тем, кто всю жизнь на госслужбе, а потом покупает ТТ. Не думаю, что таких тупых много. Они прекрасно отмывают деньги через жену на ЕН. У всех чиновников, судя по декларациям, жены талантливые в бизнесе. Или торговал наркотиками, будучи официально безработным, а потом нужно особняк купить. Платишь 10% и никто ничего не спрашивает. Простых людей, типа нас, это не касается. Я, например, могу показать, что ни к одной копейке, потраченной на покупку активов, у налоговой претензий нет, поэтому мне подавать эту декларацию не нужно.
Hotab написав:Кто-то знает по этим декларациям? Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить). Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.
Эти декларации нужны только тем, кто всю жизнь на госслужбе, а потом покупает ТТ. Не думаю, что таких тупых много. Они прекрасно отмывают деньги через жену на ЕН. У всех чиновников, судя по декларациям, жены талантливые в бизнесе. Или торговал наркотиками, будучи официально безработным, а потом нужно особняк купить. Платишь 10% и никто ничего не спрашивает. Простых людей, типа нас, это не касается. Я, например, могу показать, что ни к одной копейке, потраченной на покупку активов, у налоговой претензий нет, поэтому мне подавать эту декларацию не нужно.
Влад, из опыта работы в бизнесе скажу что у налоговой к вам всегда будут претензии, как только вы появитесь у нее в поле зрения.
Например. Вы в 2013 году официально с уплатой налога заработали 800 тыс грн. Купили на них 100 тыс дол. Потом в 2016 году эти же 100тыс дол сдали в обменке и получили 2600 тыс грн, на которые купили 4 однушки в Эврике. Вроде бы ни копейки не утаили? Но налоговой пофиг на ваш валютообмен. Она видит что налоги уплатили с 800 тыс грн, а купили на 2600 тыс грн. И говорит что разница - 1800 тыс грн - это ваш неучтенный доход, извольте заплатить с него налог.
И хорошо если эти деньги в недвижимости - тут будет самый минимальный хаиркат. А если на депозите у вас лежит 100куе при задекларированном доходе в 800 тыс грн в 2013 году - тут у вас проблемы посерьезнее.