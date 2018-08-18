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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4058405940604061>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:29

  investorkiev написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Агентские заманухи не предлагать.
Вот самое дешевое по Патриотике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd


М-да, пора вам вручать звание почетного квартирного наперсточника. Вот вам Патриотика за 52. Экспонируемая за 52! А за сколько реально продать? За 50, если повезет?

И почему это мы должны игнорировать агентские объявления на рынке, где 8 из 10 сделок заключаются с привлечением агентов???

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... 87e365a8dd

гы, по ссылке квартира за 57500уе. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:29

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Что будет с ценами я уже писал. Если доллар не выйдет за 30 осенью, сколь-нибудь значимого падения не будет. Если будет в районе 25, может быть даже небольшой рост.

Да хватит уже себя обманывать. Нет смысла опускать гривну до 30 (на 10%). девальвация всегда проходит быстро и стремительно. Если растянуть по времени, то проблем ещё больше. Поэтому всегда всё происходит по одному сценарию - умножаем на ~2, а потом не много откатываемся. Страшно? Не хочется? Однако традиция и отступать нельзя.:)


Кстате я тоже вангую курс минимум 50 грн за 1$. Но вляпавшиеся в бетон в это не могут поверить ))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:30

  investorkiev написав:чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.

Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.

Ок, беріть дошку і на голові її розмістить треба-треба написати на тій дошці-дякую майбутньому олігарху Трасту за поради!
Це треба повторювати 3 рази і бігати біля своєї нерухомості-це для тих, хто має гумор.
А для тих, хто немає, то все, ж***!
Я не шуткую, це все серйозно , ваша нерухомість, як і моя це вже непотріб.
Треба вкладати грощі, вже не туди, але куди ?
Не зможу вам відповісти, бо ще пишу на валютій гілці, і там якщо відповідаєш зековцю , який анус рве, ну тобто халяві, то тебе банять.
Мені не дивно, але рот затикають чомусь мені?
Ще так зроблять, більш писати не буде бажання!
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:и .... что делать в такой ситуации никто не знает.
украинские овгз спасут мир
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:36

  xio13 написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав:Что будет с ценами я уже писал. Если доллар не выйдет за 30 осенью, сколь-нибудь значимого падения не будет. Если будет в районе 25, может быть даже небольшой рост.

Да хватит уже себя обманывать. Нет смысла опускать гривну до 30 (на 10%). девальвация всегда проходит быстро и стремительно. Если растянуть по времени, то проблем ещё больше. Поэтому всегда всё происходит по одному сценарию - умножаем на ~2, а потом не много откатываемся. Страшно? Не хочется? Однако традиция и отступать нельзя.:)


Кстате я тоже вангую курс минимум 50 грн за 1$. Но вляпавшиеся в бетон в это не могут поверить ))))

https://tipler.ru/upload/iblock/91c/91c ... 2a14c8.jpg
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


ракета взлетіла
тільки не у нас
а в НАСА
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:45

  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:52

  investorkiev написав:Например. Вы в 2013 году официально с уплатой налога заработали 800 тыс грн. Купили на них 100 тыс дол. Потом в 2016 году эти же 100тыс дол сдали в обменке и получили 2600 тыс грн, на которые купили 4 однушки в Эврике. Вроде бы ни копейки не утаили? Но налоговой пофиг на ваш валютообмен. Она видит что налоги уплатили с 800 тыс грн, а купили на 2600 тыс грн. И говорит что разница - 1800 тыс грн - это ваш неучтенный доход, извольте заплатить с него налог.

И хорошо если эти деньги в недвижимости - тут будет самый минимальный хаиркат. А если на депозите у вас лежит 100куе при задекларированном доходе в 800 тыс грн в 2013 году - тут у вас проблемы посерьезнее.

Всем депо-людям прийдется несладко ))))

Не сцать :!: Польський РН усім допоможе :!:
Але і самому треба траспотуватись вне неньки...
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:53

  Первый написав:
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Все рестораны на грани банкротства: интервью с ресторатором Димой Борисовым.
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Так ось де учотка Первий отпочиває
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:05

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?


На сегодня цена 50к обоснована, если вы говорите, что в марте было 55к плюс-минус. Дальше будем смотреть за развитием кризисных явлений.

Я скептичен - слишком много макроэкономических звоночков. Плюс есть риск повторных погружений в карантин. НБУ сегодня ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6-7%. Я думаю, что упадем на 9-12%. Возможно, не все падение придется на этот год. Тогда остальное "сольем" в первых 2-х кварталах следующего.

Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после. В свой модельке, которой я поделился выше по тексту, я предположил среднее снижение на 1% в месяц в течение 24-х месяцев. От 50 тыс - это 39 тыс через 2 года
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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