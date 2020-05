Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19

вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)



история рассудит



зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло

