вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06
вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:12
Даже если это не замануха (тут 50/50 - почему нет фоток комнаты и отсылка к "есть другие варианты"), то цена никак не 52, а, с учетом агентских, 54600.
Форумчанин недавно (до карантина) продал за 50+. Интересно было бы услышать его мнение насколько упали цены.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:16
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19
вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)
история рассудит
зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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