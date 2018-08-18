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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4058405940604061

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру...

во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:12

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?

Даже если это не замануха (тут 50/50 - почему нет фоток комнаты и отсылка к "есть другие варианты"), то цена никак не 52, а, с учетом агентских, 54600.
Форумчанин недавно (до карантина) продал за 50+. Интересно было бы услышать его мнение насколько упали цены.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:16

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру...

во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:

Че пригорает пукан у прокуроришки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после.

Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19

вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)

история рассудит

зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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