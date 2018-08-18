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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40594060406140624063>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру...

во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:12

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?

Даже если это не замануха (тут 50/50 - почему нет фоток комнаты и отсылка к "есть другие варианты"), то цена никак не 52, а, с учетом агентских, 54600.
Форумчанин недавно (до карантина) продал за 50+. Интересно было бы услышать его мнение насколько упали цены.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:16

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру...

во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:

Че пригорает пукан у прокуроришки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после.

Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19

вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)

история рассудит

зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:20

  Hotab написав:Кто-то знает по этим декларациям?
Ну вот например продал квартиру и в декларации указал всю честную сумму (чтобы потом не боясь тратить).
Но в купле/продаже оптимизировал налоги и указал поменьше. Кто-то это отслеживает? Чтобы взять за ноздри.

мне всегда было непонятно зачем при продаже занижать сумму сделки
"оптимизация" 1% на разнице? теперь понятен портрет "оптимизатора" :mrgreen:
ИМХО НЕреальное жлобство
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:23

  xio13 написав:
Кстате я тоже вангую курс минимум 50 грн за 1$. Но вляпавшиеся в бетон в это не могут поверить ))))

так када ж уже, ванга???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:28

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после.

Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится.


Посмотрим. Я боюсь, что в течение полугода-года в мировой экономике может вылезти еще один условный Lehman Brothers, который незаметен с высоты сегодняшнего дня, и вот тогда продолжительного системного кризиса не избежать...

Новенькое от ФРС - деловая активность и занятость продолжают падать, несмотря на выход из карантина:

Economic activity and employment continued to decline in all 12 Federal Reserve Districts in May due to the coronavirus pandemic, the Fed's Beige Book report revealed on Wednesday.
These declines were "especially severe" in the leisure and hospitality sector, but also prominent in manufacturing and construction as well as auto sales. "Although many contacts expressed hope that overall activity would pick-up as businesses reopened, the outlook remained highly uncertain and most contacts were pessimistic about the potential pace of recovery," the report noted.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 22:30, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:29

  BIGor написав:Че пригорает пукан у прокуроришки?

как поживают "аудиторы из БИГ4"?
на черниговское и красные ценники в атб хватает? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:33

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Че пригорает пукан у прокуроришки?

как поживают "аудиторы из БИГ4"?
на черниговское и красные ценники в атб хватает? :mrgreen:

Ты тупое, даже ничего нового придумать не смогло.
BIGor
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