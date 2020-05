Додано: Сер 27 тра, 2020 22:28

Vlad442 написав: zРадио написав: Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после. Цена на недвижимость будет плавно снижаться все время экономической рецессии плюс пару кварталов после.

Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится. Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится.

Посмотрим. Я боюсь, что в течение полугода-года в мировой экономике может вылезти еще один условный Lehman Brothers, который незаметен с высоты сегодняшнего дня, и вот тогда продолжительного системного кризиса не избежать...Новенькое от ФРС - деловая активность и занятость продолжают падать, несмотря на выход из карантина:Economic activity and employment continued to decline in all 12 Federal Reserve Districts in May due to the coronavirus pandemic, the Fed's Beige Book report revealed on Wednesday.These declines were "especially severe" in the leisure and hospitality sector, but also prominent in manufacturing and construction as well as auto sales. "Although many contacts expressed hope that overall activity would pick-up as businesses reopened, the outlook remained highly uncertain and most contacts were pessimistic about the potential pace of recovery," the report noted.