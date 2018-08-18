вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06
вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:12
Даже если это не замануха (тут 50/50 - почему нет фоток комнаты и отсылка к "есть другие варианты"), то цена никак не 52, а, с учетом агентских, 54600.
Форумчанин недавно (до карантина) продал за 50+. Интересно было бы услышать его мнение насколько упали цены.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:16
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вполне вероятно, но это только один из вариантов. Этот прогноз вполне логичен и вероятен, а вот обвал и цены вполовину я не жду. Хотя, в самом худшем варианте, возможно и такое. Если, например, вирус мутирует и население уменьшится.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19
вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)
история рассудит
зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:20
мне всегда было непонятно зачем при продаже занижать сумму сделки
"оптимизация" 1% на разнице? теперь понятен портрет "оптимизатора"
ИМХО НЕреальное жлобство
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:23
так када ж уже, ванга???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:28
Посмотрим. Я боюсь, что в течение полугода-года в мировой экономике может вылезти еще один условный Lehman Brothers, который незаметен с высоты сегодняшнего дня, и вот тогда продолжительного системного кризиса не избежать...
Новенькое от ФРС - деловая активность и занятость продолжают падать, несмотря на выход из карантина:
Economic activity and employment continued to decline in all 12 Federal Reserve Districts in May due to the coronavirus pandemic, the Fed's Beige Book report revealed on Wednesday.
These declines were "especially severe" in the leisure and hospitality sector, but also prominent in manufacturing and construction as well as auto sales. "Although many contacts expressed hope that overall activity would pick-up as businesses reopened, the outlook remained highly uncertain and most contacts were pessimistic about the potential pace of recovery," the report noted.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:29
как поживают "аудиторы из БИГ4"?
на черниговское и красные ценники в атб хватает?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:33
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