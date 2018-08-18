RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4060406140624063>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А разве НП Липки - это сер.миля?
Я думал что "Серебряная миля" в Киеве - это вдоль Большой Васильковской от Олимпийской до Либедской.
Кто даст определение сер.мили ?

  BIGor написав:lel написав:
В НП Липках

Да, на Сер. миле. Приятные люди там проживают.
foxluck
 
Повідомлень: 87
З нами з: 04.10.19
Подякував: 282 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:46

  investorkiev написав:Например. Вы в 2013 году официально с уплатой налога заработали 800 тыс грн. Купили на них 100 тыс дол. Потом в 2016 году эти же 100тыс дол сдали в обменке и получили 2600 тыс грн, на которые купили 4 однушки в Эврике. Вроде бы ни копейки не утаили? Но налоговой пофиг на ваш валютообмен. Она видит что налоги уплатили с 800 тыс грн, а купили на 2600 тыс грн. И говорит что разница - 1800 тыс грн - это ваш неучтенный доход, извольте заплатить с него налог.

И хорошо если эти деньги в недвижимости - тут будет самый минимальный хаиркат. А если на депозите у вас лежит 100куе при задекларированном доходе в 800 тыс грн в 2013 году - тут у вас проблемы посерьезнее.

Всем депо-людям прийдется несладко ))))

Тут подумалось...Депо-людина спакувала свій скарб і у Польшу. А ось вам, власникам "круш" може бути не солодко :)

Без податку чи з мінімальним ви задекларуєте свої 7-8-20 "круш", а тут ви в податковій весь свій скарб і засвітите.

Якщо не платили 19.5% податку, то обов"язково почнете платити.
А потім і питання можуть виникнути, а чого це у вас "150 хат" вже 5 років, а податки ви тіки зараз почали платити :?:
Ну, і вам в доведеться сплатити за попередні періоди :!:

ps. Ви ж з податковою справи мали? То знаєте, що вам спочатку нарахують, рахунки заблокують чи з кредитки спишуть, ну а ви там вже "бодайтесь".
Короче до чого я, радіти, імхо, ще рано :!:
change_pm
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:48

  adeges написав:вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)

история рассудит

зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло

Моя тема "НЛ па 1500 к ноябрю 2019" (или какого там - я уже и сам не помню) - живет.
airmax78
 
Повідомлень: 34601
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4047 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/news/269504-na-peshem ... rainy.html

Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».

Значит будет клубника, значит будет валюта! Платежный баланс спасен! Будем жить!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 06.03.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:53

  pesikot написав:
  shapo написав:
А чего же в эти Нью-Васюки до сих пор не ломятся из загаженного, стоящего в пробках Киева?

Не ломятся, но зубы лечить ездять
Судя по твоим сообщениям и ты ездил лечить зубы :)

То, что ты недоумок, совсем не обязательно подтверждать в очередной раз.
Зубы, слава богу, уже лет 10 или больше не лечил, но переться в Чернигов несколько раз ради такой процедуры точно бы не стал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:54

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:То що тут у вас з цінами на новобуди?
А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той! :D

https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html

Халява повна!
Чи то у Вас там це - іпенисті іпеня? :mrgreen:
(ну типу, як у місті Лева Рясне-2) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7939
З нами з: 19.10.15
Подякував: 510 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати когда курс лупанёт уже?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21185
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:18

  Унуноктий написав:Кстати когда курс лупанёт уже?

Скоро!
ЗеКоманда старається, щоб швидше добити економіку і державу!

https://uainfo.org/blognews/1590586134- ... rainy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21405
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:31

  airmax78 написав:
  adeges написав:вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)

история рассудит

зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло

Моя тема "НЛ па 1500 к ноябрю 2019" (или какого там - я уже и сам не помню) - живет.

Да, не дождался я НЛ Па 1500, пришлось ФК покупать Па 1270, но я не в накладе, судя по профиту. :D
Есть желание еще раз вляпаться в бетон, но на ветке, как на похоронах, весь мой пыл сбивают :D
reus
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 21.03.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:50

  reus написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)

история рассудит

зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло

Моя тема "НЛ па 1500 к ноябрю 2019" (или какого там - я уже и сам не помню) - живет.

Да, не дождался я НЛ Па 1500, пришлось ФК покупать Па 1270, но я не в накладе, судя по профиту. :D
Есть желание еще раз вляпаться в бетон, но на ветке, как на похоронах, весь мой пыл сбивают :D

рано ещё, нужно ждать курсового скачка
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21185
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4060406140624063>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck, Унуноктий і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
465 197060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 18:38
alfaro23
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3014983
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13419
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.