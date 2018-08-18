Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Например. Вы в 2013 году официально с уплатой налога заработали 800 тыс грн. Купили на них 100 тыс дол. Потом в 2016 году эти же 100тыс дол сдали в обменке и получили 2600 тыс грн, на которые купили 4 однушки в Эврике. Вроде бы ни копейки не утаили? Но налоговой пофиг на ваш валютообмен. Она видит что налоги уплатили с 800 тыс грн, а купили на 2600 тыс грн. И говорит что разница - 1800 тыс грн - это ваш неучтенный доход, извольте заплатить с него налог.
И хорошо если эти деньги в недвижимости - тут будет самый минимальный хаиркат. А если на депозите у вас лежит 100куе при задекларированном доходе в 800 тыс грн в 2013 году - тут у вас проблемы посерьезнее.
Всем депо-людям прийдется несладко ))))
Тут подумалось...Депо-людина спакувала свій скарб і у Польшу. А ось вам, власникам "круш" може бути не солодко
Без податку чи з мінімальним ви задекларуєте свої 7-8-20 "круш", а тут ви в податковій весь свій скарб і засвітите.
Якщо не платили 19.5% податку, то обов"язково почнете платити. А потім і питання можуть виникнути, а чого це у вас "150 хат" вже 5 років, а податки ви тіки зараз почали платити Ну, і вам в доведеться сплатити за попередні періоди
ps. Ви ж з податковою справи мали? То знаєте, що вам спочатку нарахують, рахунки заблокують чи з кредитки спишуть, ну а ви там вже "бодайтесь". Короче до чого я, радіти, імхо, ще рано
Халява повна! Чи то у Вас там це - іпенисті іпеня? (ну типу, як у місті Лева Рясне-2)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!