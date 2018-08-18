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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:52
reus написав: airmax78 написав: adeges написав:
вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)
история рассудит
зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло
Моя тема "НЛ па 1500 к ноябрю 2019" (или какого там - я уже и сам не помню) - живет.
Да, не дождался я НЛ Па 1500, пришлось ФК покупать Па 1270, но я не в накладе, судя по профиту.
Есть желание еще раз вляпаться в бетон, но на ветке, как на похоронах, весь мой пыл сбивают
Дайте цифры Сомику - он все посчитает и глаза Вам откроет.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:53
Унуноктий написав:
рано ещё, нужно ждать курсового скачка
До 28?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:07
airmax78 написав:
Дайте цифры Сомику - он все посчитает и глаза Вам откроет.
Мне нравиться покупать с закрытыми, адреналина больше
На рОкету могу и не успеть
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:10
investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???
Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:11
airmax78 написав: Унуноктий написав:
рано ещё, нужно ждать курсового скачка
До 28?
Пока дядя Яша рулит, никаких девальваций! в этом году
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:17
Елена8 написав: investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???
Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
Минус 2000 в абсолюте - это минус сколько в %? Думаю, что динамика аренды - это очень показательный и "быстрый" триггер динамики доходов населения
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 28 тра, 2020 00:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:19
Елена8 написав: investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???
Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
Мой приятель, в марте, в разгар паники на м. Осокорки монолит свежий с ремонтом, пересдал за день, за те же деньги. Старый арендатор потерял работу и съехал, потерял залог. Но если скажу, кто въехал, то будут в меня тапочками бросаться месяц во главе с Франтом
Намекну. Рабочей профессии, но высококвалифицированный. Работой завален.
Может повезло.
У моего приятеля жена работает в салоне красоты сегмент эконом+, грит, что денег у их клиентов мало, проели, продажи упали на 50%, а вот моя жена записывалась за неделю очередь, бизнес уровень. Так, что сегментация в заработках, так же, как и в стоимости недвиги.
Востаннє редагувалось reus
в Чет 28 тра, 2020 00:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:23
investorkiev написав:
https://strana.ua/news/269504-na-peshem-perekhode-shehini-stojat-kilometrovye-ocheredi-na-vykhod-iz-ukrainy.html
Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».
Значит будет клубника, значит будет валюта! Платежный баланс спасен! Будем жить!
та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:25
airmax78 написав: Унуноктий написав:
рано ещё, нужно ждать курсового скачка
До 28?
хотя бы на 25%, что бы срастался кейс под аренду
или ждать восстановление ставок аренды
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:27
reus написав: Елена8 написав: investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???
Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
Мой приятель, в марте, в разгар паники на м. Осокорки монолит свежий с ремонтом, пересдал за день, за те же деньги. Старый арендатор потерял работу и съехал, потерял залог. Но если скажу, кто въехал, то будут в меня тапочками бросаться месяц во главе с Франтом
Намекну. Рабочей профессии, но высококвалифицированный. Работой завален.
Может повезло.
У моего приятеля жена работает в салоне красоты сегмент эконом+, грит, что денег у их сегмента мало, проели, продажи упали на 50%, а вот моя жена записывалась за неделю очередь, бизнес уровень. Так, что сегментация в заработках, так же, как и в стоимости недвиги.
плиточник
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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