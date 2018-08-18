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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4061406240634064>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:52

  reus написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:вопчем, запад есть запад, восток есть восток (с)

история рассудит

зы -30% к осени 2021 в среднем по киеву. и не нужно никаких аргументов: Аннушка уже разлила масло

Моя тема "НЛ па 1500 к ноябрю 2019" (или какого там - я уже и сам не помню) - живет.

Да, не дождался я НЛ Па 1500, пришлось ФК покупать Па 1270, но я не в накладе, судя по профиту. :D
Есть желание еще раз вляпаться в бетон, но на ветке, как на похоронах, весь мой пыл сбивают :D

Дайте цифры Сомику - он все посчитает и глаза Вам откроет.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:53

  Унуноктий написав:рано ещё, нужно ждать курсового скачка

До 28?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Дайте цифры Сомику - он все посчитает и глаза Вам откроет.

Мне нравиться покупать с закрытыми, адреналина больше :D
На рОкету могу и не успеть :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:10

  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:11

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:рано ещё, нужно ждать курсового скачка

До 28?

Пока дядя Яша рулит, никаких девальваций! в этом году
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:17

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят


Минус 2000 в абсолюте - это минус сколько в %? Думаю, что динамика аренды - это очень показательный и "быстрый" триггер динамики доходов населения
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 тра, 2020 00:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:19

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

Мой приятель, в марте, в разгар паники на м. Осокорки монолит свежий с ремонтом, пересдал за день, за те же деньги. Старый арендатор потерял работу и съехал, потерял залог. Но если скажу, кто въехал, то будут в меня тапочками бросаться месяц во главе с Франтом :D
Намекну. Рабочей профессии, но высококвалифицированный. Работой завален.
Может повезло.
У моего приятеля жена работает в салоне красоты сегмент эконом+, грит, что денег у их клиентов мало, проели, продажи упали на 50%, а вот моя жена записывалась за неделю очередь, бизнес уровень. Так, что сегментация в заработках, так же, как и в стоимости недвиги.
Востаннє редагувалось reus в Чет 28 тра, 2020 00:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:23

  investorkiev написав:https://strana.ua/news/269504-na-peshem-perekhode-shehini-stojat-kilometrovye-ocheredi-na-vykhod-iz-ukrainy.html

Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».

Значит будет клубника, значит будет валюта! Платежный баланс спасен! Будем жить!

та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:25

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:рано ещё, нужно ждать курсового скачка

До 28?

хотя бы на 25%, что бы срастался кейс под аренду
или ждать восстановление ставок аренды
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:27

  reus написав:
  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

Мой приятель, в марте, в разгар паники на м. Осокорки монолит свежий с ремонтом, пересдал за день, за те же деньги. Старый арендатор потерял работу и съехал, потерял залог. Но если скажу, кто въехал, то будут в меня тапочками бросаться месяц во главе с Франтом :D
Намекну. Рабочей профессии, но высококвалифицированный. Работой завален.
Может повезло.
У моего приятеля жена работает в салоне красоты сегмент эконом+, грит, что денег у их сегмента мало, проели, продажи упали на 50%, а вот моя жена записывалась за неделю очередь, бизнес уровень. Так, что сегментация в заработках, так же, как и в стоимости недвиги.

плиточник
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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