Додано: Чет 28 тра, 2020 00:23

investorkiev написав: https://strana.ua/news/269504-na-peshem-perekhode-shehini-stojat-kilometrovye-ocheredi-na-vykhod-iz-ukrainy.html



Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».



та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

