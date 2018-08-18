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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4061406240634064

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:27

  flyman написав:
  investorkiev написав:https://strana.ua/news/269504-na-peshem-perekhode-shehini-stojat-kilometrovye-ocheredi-na-vykhod-iz-ukrainy.html

Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».

Значит будет клубника, значит будет валюта! Платежный баланс спасен! Будем жить!

та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика


Та как угодно, лишь бы валюту в страну присылали!
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:плиточник

Почти, плитку тоже может
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:31

  flyman написав:
  investorkiev написав:https://strana.ua/news/269504-na-peshem-perekhode-shehini-stojat-kilometrovye-ocheredi-na-vykhod-iz-ukrainy.html

Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».

Значит будет клубника, значит будет валюта! Платежный баланс спасен! Будем жить!

та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика


Да бред это все желтушный про возвращение заробитчан в Европу. Журналисты выдергивают единичные кейсы и выдают их за массовое явление. Рейтинги делаются на сенсациях, скучные новости не продают.

А между тем миграционное сальдо положительное (в Украину возвращается больше, чем выезжает). Стабильно положительное и без изменений тренда с начала пандемии.

Уже на 510 тыс больше вернулось, чем уехало...

https://public.tableau.com/views/TheRAT ... share_link
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 тра, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:32

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:https://strana.ua/news/269504-na-peshem-perekhode-shehini-stojat-kilometrovye-ocheredi-na-vykhod-iz-ukrainy.html

Заробитчане массово выезжают к «добрым панам».

Значит будет клубника, значит будет валюта! Платежный баланс спасен! Будем жить!

та ні, тікають геть з Врадіїївки та Кагарлика


Та как угодно, лишь бы валюту в страну присылали!

для нулевої декларації, гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:09

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав:[
При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате.
Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория.
Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?

Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате?
Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне:
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000)
5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн)
Кто у Вас будет снимать по 400$ ?
Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.
Ради интереса посмотрите на динамику курса армянского драма за последние 10 лет. Когда Центробанк +/- нормально работает - спираль девальвации останавливается. В Украине ее в т.ч. еще раскручивали г0внобанки. Теперь их, практически нет. Боюсь, что сильно поправить свое имущественное состояние за чей-то счет, благодаря девальвации, уже не получится.
+1
Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже

В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:15

  flyman написав:
  airmax78 написав:Тоже думаю, что после этого карантина у многих произойдет сдвиг в предпочтениях и однушка "для себя" перестанет рассматриваться даже как компромиссный вариант.

як насчьот 3х кавалірок?
Раньше люди были рады комнате и в коммуналке, но теперь это морально устаревшее жилье.
имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
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