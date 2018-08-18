Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:[ При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате. Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория. Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?
Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате? Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне: 1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000) 5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн) Кто у Вас будет снимать по 400$ ? Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.
Ради интереса посмотрите на динамику курса армянского драма за последние 10 лет. Когда Центробанк +/- нормально работает - спираль девальвации останавливается. В Украине ее в т.ч. еще раскручивали г0внобанки. Теперь их, практически нет. Боюсь, что сильно поправить свое имущественное состояние за чей-то счет, благодаря девальвации, уже не получится.
+1 Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже
В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки