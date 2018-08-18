Додано: Чет 28 тра, 2020 02:51

investorkiev написав: чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.



Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого. чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.

Я вот месяц читаю тему, тоже интересно - что люди думают по этому поводу - упадет цена или нет.Аргументы часто смешные, основанные или на частных случаях "у меня сбережения не упали и у всех моих знакомых миллионеров тоже, поэтому значит у всех так будет" или на ложных логических цепочках "аренда повысится потому, что во время карантина часть людей поехала к себе в села, их квартиры заняли инопланетяне, а когда после карантина село вернется, то куда им селиться?" или пытаются увязать с рынком земли. Короче, кто в лес, кто по дрова, каждый защищает то, на чем стоит в данный момент.Вчера один кто-то написал, что теперь спрос на квартиры большой площади попрет, т.к. люди поняли - в карантин в маленькой сидеть хреново. Твою ж мать, это ж додуматься до такого!!! Насчет больших площадей тут железобетонное падение спроса гарантировано в ближайшие годы при любых раскладах.Насчет мелких площадей: многолетний опыт и все пережитые кризисы показывают одно и то же - падение в течение двух лет и дальнейший рост при стабилизации ситуации. Но сегодня в связи с массовыми кидками инвесторов (укрбуд, аркада и будут еще) и предстоящим изменениям правил игры на строительном рынке уже не так все однозначно. Если бы не этот фактор, то я бы точно сказал "около 20%-25% падения цены" и это бы точно сбылось. Но сейчас будем посмотреть чем все закончится на законодательном уровне с новостроями. Если зебилы осуществят задуманное, то начнется сворачивание рынка новостроев, постепенное уменьшение предложения и это остановит падение(возможно настолько остановит, что аж в рост пойдет цена несмотря на падение доходов).