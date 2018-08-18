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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 05:26
Natt написав: Sinica написав:
имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям
, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.
Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.
Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?
Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы
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Додано: Чет 28 тра, 2020 05:49
Sinica написав:
Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже
пока мировая ставка на капитал нулевая или отрицательная нет смысла выводить капиталы с Украины, все может поменятся в один миг.
Sinica написав:
В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки
чтобы кого то кредитовать у людей должен быть стабильный доход, пока что наблюдается рост безработицы и падение ввп.
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