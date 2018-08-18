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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4062406340644065

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:26

  Natt написав:
  Sinica написав:имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.

Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.
Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?
Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:42

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже
пока мировая ставка на капитал нулевая или отрицательная нет смысла выводить капиталы с Украины, все может поменятся в один миг.

  Sinica написав:В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки
чтобы кого то кредитовать у людей должен быть стабильный доход, пока что наблюдается рост безработицы и падение ввп.
vitaliian
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  #<1 ... 4062406340644065
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