Додано: Чет 28 тра, 2020 05:49

Sinica написав: Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже

Sinica написав: В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки



https://lb.ua/economics/2020/02/10/4495 ... ankah.html Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%

Долярчик написав: vitaliian написав: Долярчик написав: То що тут у вас з цінами на новобуди?

А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той! То що тут у вас з цінами на новобуди?А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той!

https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html

Халява повна!

Чи то у Вас там це - іпенисті іпеня?

(ну типу, як у місті Лева Рясне-2) Халява повна!Чи то у Вас там це - іпенисті іпеня?(ну типу, як у місті Лева Рясне-2)

Елена8 написав: investorkiev написав: Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

пока мировая ставка на капитал нулевая или отрицательная нет смысла выводить капиталы с Украины, все может поменятся в один миг.чтобы кого то кредитовать у людей должен быть стабильный доход, пока что наблюдается рост безработицы и падение ввп.каждый 2й выданный кредит был проблемным. Привлекая гривну под 12% себестоимость кредита с учетом 50% риска -18%, это без маржи банков и налогов.цены от 500 уе за котлован от 800 уе уже есть выбор готовых новостроев, от 1 куе с мебелью и ремонтом заезжай хоть завтра. Районы разные, класс квартир - эконом.ждём ещё снижение на 20-30% в течении года. Подумайте надо ли вам входить во львовский бетон?то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.