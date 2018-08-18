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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4062406340644065

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:26

  Natt написав:
  Sinica написав:имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.

Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.
Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?
Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:42

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 06:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже
пока мировая ставка на капитал нулевая или отрицательная нет смысла выводить капиталы с Украины, все может поменятся в один миг.

  Sinica написав:В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки
чтобы кого то кредитовать у людей должен быть стабильный доход, пока что наблюдается рост безработицы и падение ввп.
Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%
https://lb.ua/economics/2020/02/10/4495 ... ankah.html

каждый 2й выданный кредит был проблемным. Привлекая гривну под 12% себестоимость кредита с учетом 50% риска -18%, это без маржи банков и налогов.

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:То що тут у вас з цінами на новобуди?
А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той! :D

https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html

Халява повна!
Чи то у Вас там це - іпенисті іпеня? :mrgreen:
(ну типу, як у місті Лева Рясне-2) :mrgreen:
цены от 500 уе за котлован от 800 уе уже есть выбор готовых новостроев, от 1 куе с мебелью и ремонтом заезжай хоть завтра. Районы разные, класс квартир - эконом.

ждём ещё снижение на 20-30% в течении года. Подумайте надо ли вам входить во львовский бетон?

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:29

rjkz ,

С окнами на Телигу?
Я когда-то жил в доме с окнами на Коротченко (ныне Телиги) до 1984 года. У всей семьи головные боли. Так это не было столько транспорта и дорога имела по 2 полосы в каждом направлении. Из

С тех появились окна с хорошими звукоизоляционными свойствами. Но про вентиляцию придется конечно подумать. Рекуператор на высоте ,наверное ,хорошо работать не будет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:33

  BIGor написав:
  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:

Че пригорает пукан у прокуроришки?

Аааааа, так оно упырь?))))
Вот откуда статки))
Ясно-понятно, почему оно в военном с деньгами видит прапора ,тырящего ГСМ с военного склада. Оно само подобным образом напаковало карманы))).
Ай, шалун с замызганными брюками... :mrgreen: :mrgreen:

И не подвесили ж во время люстрации за ноги.
Но все ж впереди.:)
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  #<1 ... 4062406340644065
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