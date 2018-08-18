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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4063406440654066>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 02:51

  investorkiev написав:чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.

Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.

Я вот месяц читаю тему, тоже интересно - что люди думают по этому поводу - упадет цена или нет.
Аргументы часто смешные, основанные или на частных случаях "у меня сбережения не упали и у всех моих знакомых миллионеров тоже, поэтому значит у всех так будет" или на ложных логических цепочках "аренда повысится потому, что во время карантина часть людей поехала к себе в села, их квартиры заняли инопланетяне, а когда после карантина село вернется, то куда им селиться?" или пытаются увязать с рынком земли. Короче, кто в лес, кто по дрова, каждый защищает то, на чем стоит в данный момент.
Вчера один кто-то написал, что теперь спрос на квартиры большой площади попрет, т.к. люди поняли - в карантин в маленькой сидеть хреново. Твою ж мать, это ж додуматься до такого!!! Насчет больших площадей тут железобетонное падение спроса гарантировано в ближайшие годы при любых раскладах.

Насчет мелких площадей: многолетний опыт и все пережитые кризисы показывают одно и то же - падение в течение двух лет и дальнейший рост при стабилизации ситуации. Но сегодня в связи с массовыми кидками инвесторов (укрбуд, аркада и будут еще) и предстоящим изменениям правил игры на строительном рынке уже не так все однозначно. Если бы не этот фактор, то я бы точно сказал "около 20%-25% падения цены" и это бы точно сбылось. Но сейчас будем посмотреть чем все закончится на законодательном уровне с новостроями. Если зебилы осуществят задуманное, то начнется сворачивание рынка новостроев, постепенное уменьшение предложения и это остановит падение(возможно настолько остановит, что аж в рост пойдет цена несмотря на падение доходов).
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 04:19

  lel написав:
Hotab написав:
  airmax78 написав:Это прекрасный дом в 150 м от метро и парка, в 5 км по прямой от центра. С довольно удобной транспротной развязкой. Нрааааавица.

Макс , можно вас попросить стукнуть в личку, когда па850 будут там отдавать? Возьму 2к.
Спасибо.
Так сейчас по 850. https://www.unocityhouse.com.ua/?utm_so ... _term=3404
На любом этаже.


Посмотрел...
Народ, если я правильно понял 3 лифта на 23 этажа по 12 квартир? 1 лифт на 92 квартиры? Если 1 даже выйдет из строя....
3к 86м2? 3к - это сразу не про аренду, благо их там по 1 на этаже для любителей жить среди постоянно меняющихся арендаторов.
С окнами на Телигу?
Я когда-то жил в доме с окнами на Коротченко (ныне Телиги) до 1984 года. У всей семьи головные боли. Так это не было столько транспорта и дорога имела по 2 полосы в каждом направлении. Из-за этого мы разменялись и потом НИКОГДА не жили с окнами на оживленную трассу. Только парковые зоны.
Но если брать квартиру с видом на дворы хрущей Сырца, то вида никакого не будет. Хоть и будет тише. Придомовой территории там тупо быть не может.
Вывод - арендный человейник рядом с метро.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:26

  Natt написав:
  Sinica написав:имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.

Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.
Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?
Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:42

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 06:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 05:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже
пока мировая ставка на капитал нулевая или отрицательная нет смысла выводить капиталы с Украины, все может поменятся в один миг.

  Sinica написав:В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки
чтобы кого то кредитовать у людей должен быть стабильный доход, пока что наблюдается рост безработицы и падение ввп.
Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%
https://lb.ua/economics/2020/02/10/4495 ... ankah.html

каждый 2й выданный кредит был проблемным. Привлекая гривну под 12% себестоимость кредита с учетом 50% риска -18%, это без маржи банков и налогов.

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:То що тут у вас з цінами на новобуди?
А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той! :D

https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html

Халява повна!
Чи то у Вас там це - іпенисті іпеня? :mrgreen:
(ну типу, як у місті Лева Рясне-2) :mrgreen:
цены от 500 уе за котлован от 800 уе уже есть выбор готовых новостроев, от 1 куе с мебелью и ремонтом заезжай хоть завтра. Районы разные, класс квартир - эконом.

ждём ещё снижение на 20-30% в течении года. Подумайте надо ли вам входить во львовский бетон?

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:29

rjkz ,

С окнами на Телигу?
Я когда-то жил в доме с окнами на Коротченко (ныне Телиги) до 1984 года. У всей семьи головные боли. Так это не было столько транспорта и дорога имела по 2 полосы в каждом направлении. Из

С тех пор появились окна с хорошими звукоизоляционными свойствами. Но про вентиляцию придется конечно подумать. Рекуператор на высоте ,наверное ,хорошо работать не будет. Приточку мастерить надо.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 тра, 2020 08:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 06:33

  BIGor написав:
  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:

Че пригорает пукан у прокуроришки?

Аааааа, так оно упырь?))))
Вот откуда статки))
Ясно-понятно, почему оно в военном с деньгами видит прапора ,тырящего ГСМ с военного склада. Оно само подобным образом напаковало карманы))).
Ай, шалун с замызганными брюками... :mrgreen: :mrgreen:

И не подвесили ж во время люстрации за ноги.
Но все ж впереди.:)
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 07:32

[/quote]то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.[/quote]

Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза.
У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно :shock:
Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:07

Re: Когда начнется обвал НИЗЬКИХ цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:ждём ещё снижение на 20-30% в течении года. Подумайте надо ли вам входить во львовский бетон?

Та я раніше осені вже й не маю змоги брати бетон(більшу частину депокотлет замурував до осені-зими)
Але, якщо брати - то лише ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН!!!
Тому що ціни у місті Лева попереду всієї планети!!! :)
(от підтвердження з львівської гілки)
  osafly написав:Ваши застройщики во Львове,смотрю совсэм потерялись с ценами или "уху ели"(ну,переели ухи) Самоцвет,цены выкатывает по 29тыс/м за однушку,со сдачей в 2022г.По переуступке,можно купить здесь же, в уже зданом или достраивающемся доме за ту же цену...практически.
Риэль с его "пустырно-мусорным" Шенгеном,разговаривают так,типо какого ...уя тебе надо? Ничего уже нет и все разобрали,пытаются впарить какие то нелеквиды,такое впечатление что набивают цену..Срочно нужен кризис и доллар по 40,чтоб Львовских застройщиков с их практически Киевскими ценниками,немного привести в чувство.
Казак,не порядок в городе Лева.Инвесторов обижають!

  osafly написав:Та чекаю..На таку "ситуевину" в краіні с подальшим погіршенням платеспроможності,це якась діч,трамати такі ціни,єквіваленті Киівским новобудовам у центральних,та прицентральних районах міста біля метро.

А головне - от що!
  osafly написав:Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:30

  maza5 написав:Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы


"Коли собаці немає чого робити - вона яйця лиже!"

Тут же публіка пише про зростання популярності 3к квартир, про збільшення кількості і зарплат ІТшників, про окуєнні заробки київських трактористів, електриків і парковщиків.

Нічого не поробиш, тут немає ні майнового, ні вікового цензу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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