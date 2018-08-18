Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:чем больше читаю этот бред обвалишек, тем более понимаю что мы на грани взлета РАКЕТЫ, и пока карантин не закончился окончательно - нужно бежать и покупать все что можешь, во все ОП.
Все аргументы за обвал цен - просто один бредовее другого.
Я вот месяц читаю тему, тоже интересно - что люди думают по этому поводу - упадет цена или нет. Аргументы часто смешные, основанные или на частных случаях "у меня сбережения не упали и у всех моих знакомых миллионеров тоже, поэтому значит у всех так будет" или на ложных логических цепочках "аренда повысится потому, что во время карантина часть людей поехала к себе в села, их квартиры заняли инопланетяне, а когда после карантина село вернется, то куда им селиться?" или пытаются увязать с рынком земли. Короче, кто в лес, кто по дрова, каждый защищает то, на чем стоит в данный момент. Вчера один кто-то написал, что теперь спрос на квартиры большой площади попрет, т.к. люди поняли - в карантин в маленькой сидеть хреново. Твою ж мать, это ж додуматься до такого!!! Насчет больших площадей тут железобетонное падение спроса гарантировано в ближайшие годы при любых раскладах.
Насчет мелких площадей: многолетний опыт и все пережитые кризисы показывают одно и то же - падение в течение двух лет и дальнейший рост при стабилизации ситуации. Но сегодня в связи с массовыми кидками инвесторов (укрбуд, аркада и будут еще) и предстоящим изменениям правил игры на строительном рынке уже не так все однозначно. Если бы не этот фактор, то я бы точно сказал "около 20%-25% падения цены" и это бы точно сбылось. Но сейчас будем посмотреть чем все закончится на законодательном уровне с новостроями. Если зебилы осуществят задуманное, то начнется сворачивание рынка новостроев, постепенное уменьшение предложения и это остановит падение(возможно настолько остановит, что аж в рост пойдет цена несмотря на падение доходов).
Посмотрел... Народ, если я правильно понял 3 лифта на 23 этажа по 12 квартир? 1 лифт на 92 квартиры? Если 1 даже выйдет из строя.... 3к 86м2? 3к - это сразу не про аренду, благо их там по 1 на этаже для любителей жить среди постоянно меняющихся арендаторов. С окнами на Телигу? Я когда-то жил в доме с окнами на Коротченко (ныне Телиги) до 1984 года. У всей семьи головные боли. Так это не было столько транспорта и дорога имела по 2 полосы в каждом направлении. Из-за этого мы разменялись и потом НИКОГДА не жили с окнами на оживленную трассу. Только парковые зоны. Но если брать квартиру с видом на дворы хрущей Сырца, то вида никакого не будет. Хоть и будет тише. Придомовой территории там тупо быть не может. Вывод - арендный человейник рядом с метро.
Sinica написав:имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.
Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета. Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов? Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы
Sinica написав:Не верю в значительный девал пока у нас во главе НБУ профи со платиновыми фаберже
пока мировая ставка на капитал нулевая или отрицательная нет смысла выводить капиталы с Украины, все может поменятся в один миг.
Sinica написав:В НБУ делают больше для развития экономики, чем в половине кабмина. Несмотря на карантины и кризисы мы продолжаем двигаться к доступным кредитам в гривне, как для бизнеса, так и для ипотеки
чтобы кого то кредитовать у людей должен быть стабильный доход, пока что наблюдается рост безработицы и падение ввп.
С окнами на Телигу? Я когда-то жил в доме с окнами на Коротченко (ныне Телиги) до 1984 года. У всей семьи головные боли. Так это не было столько транспорта и дорога имела по 2 полосы в каждом направлении. Из
С тех пор появились окна с хорошими звукоизоляционными свойствами. Но про вентиляцию придется конечно подумать. Рекуператор на высоте ,наверное ,хорошо работать не будет. Приточку мастерить надо.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 тра, 2020 08:02, всього редагувалось 2 разів.
вот оно чё… расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС? надеюсь в ФР США?
Че пригорает пукан у прокуроришки?
Аааааа, так оно упырь?)))) Вот откуда статки)) Ясно-понятно, почему оно в военном с деньгами видит прапора ,тырящего ГСМ с военного склада. Оно само подобным образом напаковало карманы))). Ай, шалун с замызганными брюками...
И не подвесили ж во время люстрации за ноги. Но все ж впереди.
[/quote]то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.[/quote]
Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза. У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:ждём ещё снижение на 20-30% в течении года. Подумайте надо ли вам входить во львовский бетон?
Та я раніше осені вже й не маю змоги брати бетон(більшу частину депокотлет замурував до осені-зими) Але, якщо брати - то лише ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН!!! Тому що ціни у місті Лева попереду всієї планети!!! (от підтвердження з львівської гілки)
osafly написав:Ваши застройщики во Львове,смотрю совсэм потерялись с ценами или "уху ели"(ну,переели ухи) Самоцвет,цены выкатывает по 29тыс/м за однушку,со сдачей в 2022г.По переуступке,можно купить здесь же, в уже зданом или достраивающемся доме за ту же цену...практически. Риэль с его "пустырно-мусорным" Шенгеном,разговаривают так,типо какого ...уя тебе надо? Ничего уже нет и все разобрали,пытаются впарить какие то нелеквиды,такое впечатление что набивают цену..Срочно нужен кризис и доллар по 40,чтоб Львовских застройщиков с их практически Киевскими ценниками,немного привести в чувство. Казак,не порядок в городе Лева.Инвесторов обижають!
osafly написав:Та чекаю..На таку "ситуевину" в краіні с подальшим погіршенням платеспроможності,це якась діч,трамати такі ціни,єквіваленті Киівским новобудовам у центральних,та прицентральних районах міста біля метро.
А головне - от що!
osafly написав:Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!