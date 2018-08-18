3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 08:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 28 тра, 2020 08:55
Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©
Ви, напевно, пропустили мій допис, де я писав про пересічного Долярчика, який на карантині НЕ працював і потратив на харчі для себе і своєї сім'ї з СВОЄЇ СКИРДИ - 1К дол.!
А вийшовши на роботу, то побачив, що мабуть, тепер НЕ вдасться відкладати щомісяця по 200дол.чи більше
Але, побачимо, що буде далі!
Попереду найцікавішше!
Не перемикайтесь! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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