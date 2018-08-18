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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4063406440654066

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 62
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
34%
21
знизяться на 10-25%
29%
18
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:55

Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Ви, напевно, пропустили мій допис, де я писав про пересічного Долярчика, який на карантині НЕ працював і потратив на харчі для себе і своєї сім'ї з СВОЄЇ СКИРДИ - 1К дол.!
А вийшовши на роботу, то побачив, що мабуть, тепер НЕ вдасться відкладати щомісяця по 200дол.чи більше :roll:
Але, побачимо, що буде далі!
Попереду найцікавішше!
Не перемикайтесь! © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 4063406440654066
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