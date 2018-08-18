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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4064406540664067>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:55

Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Ви, напевно, пропустили мій допис, де я писав про пересічного Долярчика, який на карантині НЕ працював і потратив на харчі для себе і своєї сім'ї з СВОЄЇ СКИРДИ - 1К дол.!
А вийшовши на роботу, то побачив, що мабуть, тепер НЕ вдасться відкладати щомісяця по 200дол.чи більше :roll:
Але, побачимо, що буде далі!
Попереду найцікавішше!
Не перемикайтесь! © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:02

  flyman написав:3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.


Для кого? Для ботаніка дрочуна 45 років? Чи молодої сім'ї з дитиною?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не успеваю за вами читать - у лендлордов много свободного времени на повизионерить на ветке. В теорию ракеты нужно внести коррективы - кассирши АТБ, которых не считали ЦА для КРЖН таковыми на поверку являются!
Пруф - https://www.the-village.com.ua/village/ ... permarketi

и еще вопрос - если даже кассирша тратит 4000 грн/мес на благотворительность, то сколько же тратят успешные многопенисные обитатели ветки?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:29

  striped написав:Не успеваю за вами читать - у лендлордов много свободного времени на повизионерить на ветке. В теорию ракеты нужно внести коррективы - кассирши АТБ, которых не считали ЦА для КРЖН таковыми на поверку являются!
Пруф - https://www.the-village.com.ua/village/ ... permarketi

и еще вопрос - если даже кассирша тратит 4000 грн/мес на благотворительность, то сколько же тратят успешные многопенисные обитатели ветки?

ЗП касирки супермаркета, якщо вірити казкарям - 20 000...22 000 грн.
Реусовські комбайнери гірко оплачуть, а ріспектовські електрики та парковщики - вже стоять в черзі на працевлаштування касиром в "АТБ" чи "Сільпо" :mrgreen:

  Долярчик написав:А вийшовши на роботу, то побачив, що мабуть, тепер НЕ вдасться відкладати щомісяця по 200дол.чи більше
балабол, кидай свою торгівлю б/в велосипедами - і бігом касиром в супермаркет! Попрацюєш кілька років - купиш ще пару квартир у Львові!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 28 тра, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:32

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?


52 куе за 38 квадратів на позняках - це дохєріша, ця квартира не може коштувати більше 40 куе, а після кризи і всіх 35 (не більше).
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:37

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Ви, напевно, пропустили мій допис, де я писав про пересічного Долярчика, який на карантині НЕ працював і потратив на харчі для себе і своєї сім'ї з СВОЄЇ СКИРДИ - 1К дол.!
А вийшовши на роботу, то побачив, що мабуть, тепер НЕ вдасться відкладати щомісяця по 200дол.чи більше :roll:
Але, побачимо, що буде далі!
Попереду найцікавішше!
Не перемикайтесь! © :mrgreen:

за что уважаю долярчика он хотя бы не врёт как некоторые сказочники о том что все хорошие варианты поразбирали и квартир в Киеве больше нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:40

  Natt написав:
  Sinica написав:имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.

Очень много одиночек, которым полноценная однушка не нужна.
Может вырастет разница между однушками и трешками, которая последние годы сильно сократилась.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:за что уважаю долярчика он хотя бы не врёт как некоторые сказочники о том что все хорошие варианты поразбирали и квартир в Киеве больше нет.

А можно варианты хороших квартир? Их нет.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:42

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

Если с 15 до 13, тогда понятно. Если с 9 до 7, тогда странно.
Vlad442
 
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