3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 08:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 28 тра, 2020 08:55
Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©
Ви, напевно, пропустили мій допис, де я писав про пересічного Долярчика, який на карантині НЕ працював і потратив на харчі для себе і своєї сім'ї з СВОЄЇ СКИРДИ - 1К дол.!
А вийшовши на роботу, то побачив, що мабуть, тепер НЕ вдасться відкладати щомісяця по 200дол.чи більше
Але, побачимо, що буде далі!
Попереду найцікавішше!
Не перемикайтесь! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:02
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не успеваю за вами читать - у лендлордов много свободного времени на повизионерить на ветке. В теорию ракеты нужно внести коррективы - кассирши АТБ, которых не считали ЦА для КРЖН таковыми на поверку являются!
Пруф -
и еще вопрос - если даже кассирша тратит 4000 грн/мес на благотворительность, то сколько же тратят успешные многопенисные обитатели ветки?
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:29
ЗП касирки супермаркета, якщо вірити казкарям - 20 000...22 000 грн.
Реусовські комбайнери гірко оплачуть, а ріспектовські електрики та парковщики - вже стоять в черзі на працевлаштування касиром в "АТБ" чи "Сільпо"
балабол, кидай свою торгівлю б/в велосипедами - і бігом касиром в супермаркет! Попрацюєш кілька років - купиш ще пару квартир у Львові!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 28 тра, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:32
52 куе за 38 квадратів на позняках - це дохєріша, ця квартира не може коштувати більше 40 куе, а після кризи і всіх 35 (не більше).
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:37
за что уважаю долярчика он хотя бы не врёт как некоторые сказочники о том что все хорошие варианты поразбирали и квартир в Киеве больше нет.
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:40
Очень много одиночек, которым полноценная однушка не нужна.
Может вырастет разница между однушками и трешками, которая последние годы сильно сократилась.
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А можно варианты хороших квартир? Их нет.
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:42
Если с 15 до 13, тогда понятно. Если с 9 до 7, тогда странно.
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