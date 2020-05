Додано: Чет 28 тра, 2020 10:29

xio13 написав: flyman написав: 3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?

пєшітє істчко. 3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?пєшітє істчко.



Для кого? Для ботаніка дрочуна 45 років? Чи молодої сім'ї з дитиною? Для кого? Для ботаніка дрочуна 45 років? Чи молодої сім'ї з дитиною?

здаєш кавалірки, а собі знімаєш те що хочеш, де хочеш,

акурт в темі здаєш кавалірки, а собі знімаєш те що хочеш, де хочеш,акурт в темі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/