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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4064406540664067

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:42

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???


Не знаю, як на рахунок заощаджень, можливо вони мало у кого проїлись, не можу сказати, але поточні доходи або заплановані -у більшості точно не зросли. Який безробітний купить квартиру, навіть якщо у нього є заощядження? У мене знайомі з непоганою ЗП і при ресурсах відклали придбання нерухомості, тому що хз що буде завтра.
У мене самого невеликій бізнес у сфері послуг, так перегляди на сайті (органічні) зменшились у 3-4 рази, в порівнянні з березнем цього року. Я про те, що ніхто не знає, що чекати завтра, а в такому випадку краще з грошима під матрасом перечекати.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.

Странный кейс. Наверняка есть подводные камни. Может действительно очень срочная сдача, но когда они успевали цену снижать? Сначала утром, потом вечером?
Может сдавали через нерадивого риелтора, а не сами.
Может такая цена только на период карантина.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 28 тра, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:51

  Хомякоид написав:то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.

Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза.
У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно :shock:
Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте :D


Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://m.kievvlast.com.ua/news/zhiteli- ... gamQABkPoQ




Вильнолюды выходят на новый уровень - подземный. Прорывают вниз по 5 этажей.
Вот и накуа этот центр, если там такие риски неадекватных соседей??
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому там новых строек не хватало?

СБУ получила разрешение на строительство жилого дома в центре Киева.

Интересно как они будут себе потом ещё квартиры у себя отжимать?

Уже построенный в Лабораторном переулке, 6 жилой комплекс имеет дома от 18 до 25 этажей, что является нарушением Генплана Киева, поскольку это центральный исторический ареал, где высота зданий должна быть не выше 27 метров, то есть около 9 этажей.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:14

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.

Странный кейс. Наверняка есть подводные камни. Может действительно очень срочная сдача, но когда они успевали цену снижать? Сначала утром, потом вечером?
Может сдавали через нерадивого риелтора, а не сами.

может потому что двушки на печерске идут по 10к https://telegra.ph/2-komnatnaya-kvartir ... -grn-05-23 а однушки на университете по 9 https://telegra.ph/1-komnatnaya-kvartir ... -grn-05-13
поэтому за 11 никто квартирой на Берестейской не интересуется?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:16

  investorkiev написав:
  Хомякоид написав:то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.

Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза.
У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно :shock:
Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте :D


Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?

Так школа ж или детский сад открывается. Законные +20%.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:17

  striped написав:Кому там новых строек не хватало?

СБУ получила разрешение на строительство жилого дома в центре Киева.

Интересно как они будут себе потом ещё квартиры у себя отжимать?

Уже построенный в Лабораторном переулке, 6 жилой комплекс имеет дома от 18 до 25 этажей, что является нарушением Генплана Киева, поскольку это центральный исторический ареал, где высота зданий должна быть не выше 27 метров, то есть около 9 этажей.

Новость без улыбки может читать только человек, который не знает где находится Лабораторный переулок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:26

  airmax78 написав:
  striped написав:Кому там новых строек не хватало?

СБУ получила разрешение на строительство жилого дома в центре Киева.

Интересно как они будут себе потом ещё квартиры у себя отжимать?

Уже построенный в Лабораторном переулке, 6 жилой комплекс имеет дома от 18 до 25 этажей, что является нарушением Генплана Киева, поскольку это центральный исторический ареал, где высота зданий должна быть не выше 27 метров, то есть около 9 этажей.

Новость без улыбки может читать только человек, который не знает где находится Лабораторный переулок.


С удивлением узнал что у СБУ 30000 сотрудников. Для сравнения, у MI5&MI6 вместе взятых 5000 сотрудников (на 80 млн бриттов против 32 млн украинцев).

Представляете какая потребность в жилье у нас! Строить-строить-строить ))
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:29

  xio13 написав:
  flyman написав:3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.


Для кого? Для ботаніка дрочуна 45 років? Чи молодої сім'ї з дитиною?

здаєш кавалірки, а собі знімаєш те що хочеш, де хочеш,
акурт в темі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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