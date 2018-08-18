Додано: Чет 28 тра, 2020 10:57

maza5 написав: Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.

Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?

Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?

maza5 написав: Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы

Ви маєте довсвід віддаленої роботи та/або роботи в open space'і, чи просто теоритизуєте? Мені здається, що якби мали, то таке питання не виникало б. Ми перевели на віддалену роботу компанію з декількох десятків людей, тому можу поділитися реальним досвідом на основі більш ніж 50 варіантів організації робочого місця вдома.Офісна робота передбачає багато комунікації. Мікрокомунікація відбувається не відходячи від робочого місця. Щось більш серьйозне в умовах open space'у, переноситься в переговорну кімнати. Так само в багатьох open space'ах діє заборона на розмови по телефону (потрібно виходити в коридор, або шукати вільну переговорку). Так, є виключення, наприклад, call-центри, але там для зниження рівня шуму використовуются певні конструктивні елементи, які навряд чи впишуться в дизайн квартири. Є деякі види робіт, які можна виконувати без комунікації (але при цьому важлива концентрація, тому тиша, все ж таки, бажана).При переході на віддалену роботу, ця комунікація нікуди не дівається, вона трансформується у відеодзвінки (Zoom, Meet, Skype і т. ін.). Якщо двоє людей працюють віддалено, то не завжди можливо синхронізувати робочу комунікацію так, щоб дзвінки не перетиналися, і тут вже студія починає збоїти. Додайте сюда дитину на дистанційному навчанні (не такому, де домашку скидають у Viber і все, а з реальними 4-5 уроками по 40 хвилин в Zoom), то 2-кімнатна квартира це абсолютний мінімум. Якщо ж дітей двоє, то рятує лише (пардон за подробиці) санвузол і можливість поставити фонову картинку в Zoom'і (хоча характерне відлуння все одно видає локацію абонента).Крісло за обіднім столом, може й є хорошим варіантом робочого місця, коли Вам потрібно на 20 хвилин відкрити ноутбук і відповісти на e-mail. Але якщо Ви працюєте з дому 8-9 годин на день, то за 2-3 тижні Ви задумаєтесь про ергономічне офісне крісло. Два таких крісла в студії, яка сама по собі не дуже велика, ну... таке собі задоволення. В двокімнатній квартирі, хороше крісло зазвичай є лише в дитячій, за письмовим столом. Якщо обоє батьків працюють з дому, то скоро з'явиться ще одне на кухні і в спальні, що не зробить ці приміщення більш візуально привабливими та зручними в користуванні. За два місяці віддаленої роботи, Ви почнете розуміти, що окремий кабінет вдома, це вже й не така погана річ, а в умовах нової реальності (коли карантин і робота з дому зможуть стати звичним явищем) - майже необхідна.Звичайно можна працювати вдвох в студії, на кухонних стільцях чи табуретках, питання в продуктивності цієї роботи.Тут заперечувати не буду, просто не погоджуюся з причиною. За таких умов, я думаю, люди хотітимуть купувати/орендувати квартири більшої площі, з більшою кількістю кімнат, але чи матимуть змогу, це питання.