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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4066406740684069>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:37

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Кому там новых строек не хватало?

СБУ получила разрешение на строительство жилого дома в центре Киева.

Интересно как они будут себе потом ещё квартиры у себя отжимать?

Уже построенный в Лабораторном переулке, 6 жилой комплекс имеет дома от 18 до 25 этажей, что является нарушением Генплана Киева, поскольку это центральный исторический ареал, где высота зданий должна быть не выше 27 метров, то есть около 9 этажей.

Новость без улыбки может читать только человек, который не знает где находится Лабораторный переулок.


С удивлением узнал что у СБУ 30000 сотрудников. Для сравнения, у MI5&MI6 вместе взятых 5000 сотрудников (на 80 млн бриттов против 32 млн украинцев).

Представляете какая потребность в жилье у нас! Строить-строить-строить ))

Есть ещё ГУР. Это корректнее сравнивать с Ми5\Mi6. Только строительство тут не при чем. Государственная программа , платят живыми деньгами . Но медленно.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:40

investorkiev ,

Только однушки, только хардкор!

Прокуроры тоже так живут,думаешь?))

Что касается "без счётчиков",то все новострои со счётчиками. Если хватит ума уйти от управляющей компании, и создать осбб, то и там можно недорого содержать дом.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:42

  flyman написав:
  xio13 написав:
  flyman написав:3к на 60м2 лучте чим 3 кавалірки 20м2?
пєшітє істчко.


Для кого? Для ботаніка дрочуна 45 років? Чи молодої сім'ї з дитиною?

здаєш кавалірки, а собі знімаєш те що хочеш, де хочеш,
акурт в темі

надо учитывать бильдирме
https://www.youtube.com/watch?v=9yXmVmwBDnM
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:57

  maza5 написав:Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.
Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?


Ви маєте довсвід віддаленої роботи та/або роботи в open space'і, чи просто теоритизуєте? Мені здається, що якби мали, то таке питання не виникало б. Ми перевели на віддалену роботу компанію з декількох десятків людей, тому можу поділитися реальним досвідом на основі більш ніж 50 варіантів організації робочого місця вдома.

Офісна робота передбачає багато комунікації. Мікрокомунікація відбувається не відходячи від робочого місця. Щось більш серьйозне в умовах open space'у, переноситься в переговорну кімнати. Так само в багатьох open space'ах діє заборона на розмови по телефону (потрібно виходити в коридор, або шукати вільну переговорку). Так, є виключення, наприклад, call-центри, але там для зниження рівня шуму використовуются певні конструктивні елементи, які навряд чи впишуться в дизайн квартири. Є деякі види робіт, які можна виконувати без комунікації (але при цьому важлива концентрація, тому тиша, все ж таки, бажана).

При переході на віддалену роботу, ця комунікація нікуди не дівається, вона трансформується у відеодзвінки (Zoom, Meet, Skype і т. ін.). Якщо двоє людей працюють віддалено, то не завжди можливо синхронізувати робочу комунікацію так, щоб дзвінки не перетиналися, і тут вже студія починає збоїти. Додайте сюда дитину на дистанційному навчанні (не такому, де домашку скидають у Viber і все, а з реальними 4-5 уроками по 40 хвилин в Zoom), то 2-кімнатна квартира це абсолютний мінімум. Якщо ж дітей двоє, то рятує лише (пардон за подробиці) санвузол і можливість поставити фонову картинку в Zoom'і (хоча характерне відлуння все одно видає локацію абонента).

Крісло за обіднім столом, може й є хорошим варіантом робочого місця, коли Вам потрібно на 20 хвилин відкрити ноутбук і відповісти на e-mail. Але якщо Ви працюєте з дому 8-9 годин на день, то за 2-3 тижні Ви задумаєтесь про ергономічне офісне крісло. Два таких крісла в студії, яка сама по собі не дуже велика, ну... таке собі задоволення. В двокімнатній квартирі, хороше крісло зазвичай є лише в дитячій, за письмовим столом. Якщо обоє батьків працюють з дому, то скоро з'явиться ще одне на кухні і в спальні, що не зробить ці приміщення більш візуально привабливими та зручними в користуванні. За два місяці віддаленої роботи, Ви почнете розуміти, що окремий кабінет вдома, це вже й не така погана річ, а в умовах нової реальності (коли карантин і робота з дому зможуть стати звичним явищем) - майже необхідна.

Звичайно можна працювати вдвох в студії, на кухонних стільцях чи табуретках, питання в продуктивності цієї роботи.

  maza5 написав:Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы


Тут заперечувати не буду, просто не погоджуюся з причиною. За таких умов, я думаю, люди хотітимуть купувати/орендувати квартири більшої площі, з більшою кількістю кімнат, але чи матимуть змогу, це питання.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:17

  Coder написав:За таких умов, я думаю, люди хотітимуть купувати/орендувати квартири більшої площі, з більшою кількістю кімнат,

Дякуєм пану за розлогу відповідь та інформуємо його, що карантин вже скінчився.
Тому попит на великі квартири для пересічного - не встиг реалізуватись.
І вже не реалізується.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ребята, какой еще спрос на трешки???
В этом году нас ждет очередной рост всех коммунальных (тепло, вода, э/э), и так будет постоянно, доильный аппарат включен.
в трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно! 120$ за однушку не у каждого понаеха будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:23

  vitaliian написав: трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно!

Ммммм....6к за трёху ? )) Очень выгодно.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:29

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Ребята, какой еще спрос на трешки???
В этом году нас ждет очередной рост всех коммунальных (тепло, вода, э/э), и так будет постоянно, доильный аппарат включен.
в трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно! 120$ за однушку не у каждого понаеха будет.


ну не все же деньги. Можно бартером. А какой бартер у арендующего 1\2 комнаты в трехе?

Нормальную чистенькую однушку могут снимать: тренерша по вумбилдингу, массажистка, просто тренерша, маникюрщица, тренерша йоги, начинающая модель, вобщем множество различных вариантов для бартера.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:36

  investorkiev написав:Нормальную чистенькую однушку могут снимать: тренерша по вумбилдингу, массажистка, просто тренерша, маникюрщица, тренерша йоги, начинающая модель, вобщем множество различных вариантов для бартера.

вариант проктолога пропустили
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:36

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Ребята, какой еще спрос на трешки???
В этом году нас ждет очередной рост всех коммунальных (тепло, вода, э/э), и так будет постоянно, доильный аппарат включен.
в трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно! 120$ за однушку не у каждого понаеха будет.

Нечего кормить зажравшихся лендлордов. 30 баксов за однушку - более чем достаточно. Трешку в совкошлаке - максимум за коммуналь.
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