Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:39
investorkiev написав:
Для сравнения, у MI5&MI6 вместе взятых 5000 сотрудников (на 80 млн бриттов против 32 млн украинцев).
Ага, так вам правду о количестве сотрудников секретных служб и сказали
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:39
investorkiev написав: vitaliian написав: investorkiev написав:
Ребята, какой еще спрос на трешки???
В этом году нас ждет очередной рост всех коммунальных (тепло, вода, э/э), и так будет постоянно, доильный аппарат включен.
в трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно! 120$ за однушку не у каждого понаеха будет.
ну не все же деньги. Можно бартером. А какой бартер у арендующего 1\2 комнаты в трехе?
Нормальную чистенькую однушку могут снимать:
тренерша по вумбилдингу
, массажистка, просто тренерша, маникюрщица, тренерша йоги, начинающая модель, вобщем множество различных вариантов для бартера.
Бльоооо...
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно!
Ммммм....6к за трёху ? )) Очень выгодно.
двушки по 5к выгодно, почему трёшки по 6 не выгодно?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-dvuh ... bf5f9656bf https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-s ... 521ef611bd
а ведь до карантина комната за 4к сдавалась
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