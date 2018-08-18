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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4066406740684069

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:39

  investorkiev написав:Для сравнения, у MI5&MI6 вместе взятых 5000 сотрудников (на 80 млн бриттов против 32 млн украинцев).


Ага, так вам правду о количестве сотрудников секретных служб и сказали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:39

  investorkiev написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Ребята, какой еще спрос на трешки???
В этом году нас ждет очередной рост всех коммунальных (тепло, вода, э/э), и так будет постоянно, доильный аппарат включен.
в трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно! 120$ за однушку не у каждого понаеха будет.


ну не все же деньги. Можно бартером. А какой бартер у арендующего 1\2 комнаты в трехе?

Нормальную чистенькую однушку могут снимать: тренерша по вумбилдингу, массажистка, просто тренерша, маникюрщица, тренерша йоги, начинающая модель, вобщем множество различных вариантов для бартера.

Бльоооо...
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: трёшке можно 6 понаехов поселить, по 1к с каждого. выгодно!

Ммммм....6к за трёху ? )) Очень выгодно.

двушки по 5к выгодно, почему трёшки по 6 не выгодно?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-dvuh ... bf5f9656bf
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-s ... 521ef611bd

а ведь до карантина комната за 4к сдавалась
vitaliian
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