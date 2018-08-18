Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
maza5 написав:Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета. Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?
Ви маєте довсвід віддаленої роботи та/або роботи в open space'і, чи просто теоритизуєте? Мені здається, що якби мали, то таке питання не виникало б. Ми перевели на віддалену роботу компанію з декількох десятків людей, тому можу поділитися реальним досвідом на основі більш ніж 50 варіантів організації робочого місця вдома.
Офісна робота передбачає багато комунікації. Мікрокомунікація відбувається не відходячи від робочого місця. Щось більш серьйозне в умовах open space'у, переноситься в переговорну кімнати. Так само в багатьох open space'ах діє заборона на розмови по телефону (потрібно виходити в коридор, або шукати вільну переговорку). Так, є виключення, наприклад, call-центри, але там для зниження рівня шуму використовуются певні конструктивні елементи, які навряд чи впишуться в дизайн квартири. Є деякі види робіт, які можна виконувати без комунікації (але при цьому важлива концентрація, тому тиша, все ж таки, бажана).
При переході на віддалену роботу, ця комунікація нікуди не дівається, вона трансформується у відеодзвінки (Zoom, Meet, Skype і т. ін.). Якщо двоє людей працюють віддалено, то не завжди можливо синхронізувати робочу комунікацію так, щоб дзвінки не перетиналися, і тут вже студія починає збоїти. Додайте сюда дитину на дистанційному навчанні (не такому, де домашку скидають у Viber і все, а з реальними 4-5 уроками по 40 хвилин в Zoom), то 2-кімнатна квартира це абсолютний мінімум. Якщо ж дітей двоє, то рятує лише (пардон за подробиці) санвузол і можливість поставити фонову картинку в Zoom'і (хоча характерне відлуння все одно видає локацію абонента).
Крісло за обіднім столом, може й є хорошим варіантом робочого місця, коли Вам потрібно на 20 хвилин відкрити ноутбук і відповісти на e-mail. Але якщо Ви працюєте з дому 8-9 годин на день, то за 2-3 тижні Ви задумаєтесь про ергономічне офісне крісло. Два таких крісла в студії, яка сама по собі не дуже велика, ну... таке собі задоволення. В двокімнатній квартирі, хороше крісло зазвичай є лише в дитячій, за письмовим столом. Якщо обоє батьків працюють з дому, то скоро з'явиться ще одне на кухні і в спальні, що не зробить ці приміщення більш візуально привабливими та зручними в користуванні. За два місяці віддаленої роботи, Ви почнете розуміти, що окремий кабінет вдома, це вже й не така погана річ, а в умовах нової реальності (коли карантин і робота з дому зможуть стати звичним явищем) - майже необхідна.
Звичайно можна працювати вдвох в студії, на кухонних стільцях чи табуретках, питання в продуктивності цієї роботи.
maza5 написав:Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы
Тут заперечувати не буду, просто не погоджуюся з причиною. За таких умов, я думаю, люди хотітимуть купувати/орендувати квартири більшої площі, з більшою кількістю кімнат, але чи матимуть змогу, це питання.
Я работаю в отделе где сотрудников больше чем в вашей фирме!! Работал в разных крупных компаниях, поэтому опыт есть У нас в переговорках собираются представители разных подразделений. Телефонные рабочие моменты выполняются на своем рабочем месте никто не ходит по коридорам или в удаленную комнату Просто сейчас часто делают маленькие колкомнаты, то это для личных дел. И давайте уже не сравнивать рабочие места FANG и обычными реалиями укр.рынка.
maza5 написав:Я работаю в отделе где сотрудников больше чем в вашей фирме!! Работал в разных крупных компаниях, поэтому опыт есть У нас в переговорках собираются представители разных подразделений. Телефонные рабочие моменты выполняются на своем рабочем месте никто не ходит по коридорам или в удаленную комнату Просто сейчас часто делают маленькие колкомнаты, то это для личных дел. И давайте уже не сравнивать рабочие места FANG и обычными реалиями укр.рынка.
Мда, отдел наверное колл центра, или что-то похожее на консультативный центр или продажников... Если у Вас телефонные переговоры или обсуждения идут в общем опен спейсе... то мне искренне жаль Ваших сотрудников, и Вашу компанию. Такая организация рабочих процессов просто уменьшает KPI всего опен спейса в целом.
Многие местные "управленцы" просто не умеют считать деньги и эффективность. Вы посчитайте просто время которое тратит каждый сотрудник на переговоры и умножайте это на оплату этого времени у каждого, и каждый "лишний" вовлеченный участник в переговорах приводит к финансовым потерям (для пассивных участников не вовлеченных в этот процесс тоже есть падение продуктивности), пересчитайте как-нибудь на досуге, получите неприятные цифры.
Болтология и шум на рабочем месте, при интенсивной работе требующей сосредоточенности и внимания уменьшает эффективность в РАЗЫ. Учите матчасть.
По описанному выше, для эффективной работы из дома семье из двух человек нужна как минимум ПОЛНОЦЕННАЯ однушка, если есть ребенок который учится, а не тупо пинает при удаленной учебе, то нужна двушка... и т.д.
"Ринок новобудів. Продажі істотно скоротилися: у березні-квітні в об'єктах економ-класу – до 70% від рівня грудня 2019 – січня 2020 року, а в об'єктах нових форматів, за різними оцінками, – на 15-20%. При цьому відкладений попит збільшився практично на 40-50%: на кожну здійснену операцію приходилося близько 10-15 відкладених.
Ще додам: кількість квартир, придбаних на початкових стадіях будівництва, скоротилася на 35%, хоча саме на старті проекту ціни на квартири були максимально прийнятними для покупця (на 25-30% нижче, ніж на стадії введення об'єкта в експлуатацію). При цьому, на завершальних стадіях будівництва через досить високі ціни, рівень продажів знизився взагалі на 75-80%."
_Mykola_ написав:Мда, отдел наверное колл центра, или что-то похожее на консультативный центр или продажников... Если у Вас телефонные переговоры или обсуждения идут в общем опен спейсе... то мне искренне жаль Ваших сотрудников, и Вашу компанию. Такая организация рабочих процессов просто уменьшает KPI всего опен спейса в целом.
Многие местные "управленцы" просто не умеют считать деньги и эффективность. Вы посчитайте просто время которое тратит каждый сотрудник на переговоры и умножайте это на оплату этого времени у каждого, и каждый "лишний" вовлеченный участник в переговорах приводит к финансовым потерям (для пассивных участников не вовлеченных в этот процесс тоже есть падение продуктивности), пересчитайте как-нибудь на досуге, получите неприятные цифры.
Болтология и шум на рабочем месте, при интенсивной работе требующей сосредоточенности и внимания уменьшает эффективность в РАЗЫ. Учите матчасть.
По описанному выше, для эффективной работы из дома семье из двух человек нужна как минимум ПОЛНОЦЕННАЯ однушка, если есть ребенок который учится, а не тупо пинает при удаленной учебе, то нужна двушка... и т.д.
Обычный IT отдел. В Райффайзен групп умеют считать деньги Купите для своих сотрудников хорошую гарнитуру, эффективность повысится в разы