Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сорян, плохой день для верунов в дорожай. Продажи авто тоже обвалились, причем еще до начала полноценного кризиса:
В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долларов США, сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44 процента. При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.
zРадио написав:Сорян, плохой день для верунов в дорожай. Продажи авто тоже обвалились, причем еще до начала полноценного кризиса:
В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долларов США, сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44 процента. При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.
"Ринок новобудів. Продажі істотно скоротилися: у березні-квітні в об'єктах економ-класу – до 70% від рівня грудня 2019 – січня 2020 року, а в об'єктах нових форматів, за різними оцінками, – на 15-20%. При цьому відкладений попит збільшився практично на 40-50%: на кожну здійснену операцію приходилося близько 10-15 відкладених.
Ще додам: кількість квартир, придбаних на початкових стадіях будівництва, скоротилася на 35%, хоча саме на старті проекту ціни на квартири були максимально прийнятними для покупця (на 25-30% нижче, ніж на стадії введення об'єкта в експлуатацію). При цьому, на завершальних стадіях будівництва через досить високі ціни, рівень продажів знизився взагалі на 75-80%."
maza5 написав:Обычный IT отдел. В Райффайзен групп умеют считать деньги Купите для своих сотрудников хорошую гарнитуру, эффективность повысится в разы ЗЫ. Если раньше компании FANG тянули сотрудников в долину...платя огромные деньги..то сейчас все перешли на удаленку. Посчитали, что ну снизится тот KPI, зато теперь найти удаленного сотрудника проще и дешевле по всему свету ) ЗЫ.ЗЫ .раньше и без agile, scrum работали . Ленивый народ стал сейчас однако
Понятно, спасибо, теперь пазл сложился почему ПО такого системного банка в зачаточном и разрозненном состоянии и работает неустойчиво.
НИ ОДНА гарнитура НЕ ИЗОЛИРУЕТ сотрудника от внешнего шума, она всего-лишь снижает его уровень для ТОГО с кем он разговаривает, и те гарнитуры которые есть на рынке, снижают уровень шума который слышит сам сотрудник незначительно, а еще когда фирма закупает "умные" гарнитуры с шумоподавлением на уровне до 50%, но с ОДНИМ амбушуром (потому как она ДЕШЕВЛЕ, но снижает уровень шума для СОБЕСЕДНИКА, а в свободное ухо, все окружающие звуки замечательно так влетают).
Внешние шумовые факторы как раз и являются ОСНОВНОЙ причиной снижение общего KPI.
И опять мы пришли к тому, что для эффективной удаленной работы, для двоих нужна ПОЛНОЦЕННАЯ однушка, для троих - двушка... и т.д.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 28 тра, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
За даними інвесткомпанії ICU падіння ВВП України у квітні поглибилося до 12% р/р у квітні з 4,5% р/р у березні. Про це повідомляє голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук "Пасажирські перевезення фактично зупинилися, поглибилося падіння в промисловому виробництві, торгівлі та вантажному транспорті, тільки сільське господарство залишалося стійким до кризових явищ", - пише Ніколайчук. Повідомляється, що у квітні падіння промислового виробництва поглибилося до 16.2% р/р (з 7.7% р/р у березні), а сезонно-скоригований обсяг виробництва знизився на 6.0% м/м. Результати квітня визначалися різким падінням видобутку вугілля та залізної руди (на 35% р/р та 16% р/р відповідно), виробництва металургії (на 30% р/р) та товарів інвестиційного призначення та довготривалого використання.
У ICU очікують падіння ВВП у 2кв20 приблизно на 10%
zРадио написав:..низкое количество бедняков было в 2008-м, и тогда же - самые высокие цены на КРЖН. Так богатые, или бедные создают капитализацию рынка???
То, что вы, вероятно имели в виду, называлось тогда доступной ипотекой, исчислялось в швейцарских франках, и было основной причиной роста цен на все, включая недвигу. Негр в условном США, пользуясь сабпраймом, ничем не отличался от васыля з Лубнив, що выришыв покращиты жыття та ломанувся в Кийыв, имея на руках скромный результат продажи хатынки в Лубнах, но зная чувака в Надра-банке, что по-любому даст кредит на супер квартиру на Поздняках, где площадь коридоров и прихожей в 5 раз больше кухни с комнатами
zРадио написав:..низкое количество бедняков было в 2008-м, и тогда же - самые высокие цены на КРЖН. Так богатые, или бедные создают капитализацию рынка???
То, что вы, вероятно имели в виду, называлось тогда доступной ипотекой, исчислялось в швейцарских франках, и было основной причиной роста цен на все, включая недвигу. Негр в условном США, пользуясь сабпраймом, ничем не отличался от васыля з Лубнив, що выришыв покращиты жыття та ломанувся в Кийыв, имея на руках скромный результат продажи хатынки в Лубнах, но зная чувака в Надра-банке, что по-любому даст кредит на супер квартиру на Поздняках, где площадь коридоров и прихожей в 5 раз больше кухни с комнатами
Это и не только - падение доходности рентного бизнеса вследствие роста бедности тоже снижает инвестиции в недвижимость, что в свою очередь снижает цену кв.м.
Как ни крути, а капитализация рынков создается массовым сегментом. Даже взлеты фондовых ракет обеспечиваются деньгами "чистильщиков обуви", а не профессиональных игроков...
zРадио написав:Сорян, плохой день для верунов в дорожай. Продажи авто тоже обвалились, причем еще до начала полноценного кризиса:
В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долларов США, сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44 процента. При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.
PS: Влад, вы спрашивали, что такое крупные покупки согласно исследования потребительских настроений - как видим по статистике, авто и бетон люди тоже туда относят
Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН.