Додано: Чет 28 тра, 2020 14:38

maza5 написав: Обычный IT отдел. В Райффайзен групп умеют считать деньги

Купите для своих сотрудников хорошую гарнитуру, эффективность повысится в разы

ЗЫ. Если раньше компании FANG тянули сотрудников в долину...платя огромные деньги..то сейчас все перешли на удаленку.

Посчитали, что ну снизится тот KPI, зато теперь найти удаленного сотрудника проще и дешевле по всему свету )

ЗЫ.ЗЫ .раньше и без agile, scrum работали .

Ленивый народ стал сейчас однако Обычный IT отдел. В Райффайзен групп умеют считать деньгиКупите для своих сотрудников хорошую гарнитуру, эффективность повысится в разыЗЫ. Если раньше компании FANG тянули сотрудников в долину...платя огромные деньги..то сейчас все перешли на удаленку.Посчитали, что ну снизится тот KPI, зато теперь найти удаленного сотрудника проще и дешевле по всему свету )ЗЫ.ЗЫ .раньше и без agile, scrum работали .Ленивый народ стал сейчас однако

Понятно, спасибо, теперь пазл сложился почему ПО такого системного банка в зачаточном и разрозненном состоянии и работает неустойчиво.НИ ОДНА гарнитура НЕ ИЗОЛИРУЕТ сотрудника от внешнего шума, она всего-лишь снижает его уровень для ТОГО с кем он разговаривает, и те гарнитуры которые есть на рынке, снижают уровень шума который слышит сам сотрудник незначительно, а еще когда фирма закупает "умные" гарнитуры с шумоподавлением на уровне до 50%, но с ОДНИМ амбушуром (потому как она ДЕШЕВЛЕ, но снижает уровень шума для СОБЕСЕДНИКА, а в свободное ухо, все окружающие звуки замечательно так влетают).Внешние шумовые факторы как раз и являются ОСНОВНОЙ причиной снижение общего KPI.И опять мы пришли к тому, что для эффективной удаленной работы, для двоих нужна ПОЛНОЦЕННАЯ однушка, для троих - двушка... и т.д.