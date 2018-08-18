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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406840694070407140724073>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:59

  maza5 написав:
ЗЫ.ЗЫ .раньше и без agile, scrum работали .
Ленивый народ стал сейчас однако :?


Скрам-мастер - осовремененный проджект-менеджер. Продакт-оунер - осовремененный продакт-менеджер. Никто и раньше без них не работал. Просто сейчас философия "я начальник - ты дурак" устарела, и менеджеры вперестали быть модными :D
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 тра, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН.
сначала было падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:01

  BIGor написав:Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН.


Вы это на полном серьезе, или риэлторов троллите? Не распознал без подсказки ))
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:сначала падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет.

Та господи, выучите же наконец-то что рост цен тут вангуется не от доходов, а вот того что новых объектов практически нет, а те что есть сильно хуже чем то что было построено в период 2015-2019. Нет объектов -> нет предложения -> рост цен.
Спрос упал, но вместе с ним еще больше упало предложение и теперь тот несчастный спрос что остался не покрывается должным уровнем предложения.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:И опять мы пришли к тому, что для эффективной удаленной работы, для двоих нужна ПОЛНОЦЕННАЯ однушка, для троих - двушка... и т.д.
и обязательно в киеве возле метро?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:11

  maza5 написав:
  Natt написав:
  Sinica написав:имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение
Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.

Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.
Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?
Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы

Вы делаете интересные выводы на основании сообщений выше :mrgreen: Уточните, как коррелируют мои слова и слова форумчанина Sinica о том, что студии не будут так популярны, с Вашим тезисом "хватит сочинять, что люди массово начнут покупать трехи ради удаленной работы"? :mrgreen: Где хоть слово было о трехах?

При этом согласитесь, что требования к жилью, куда возвращаешься с работы переночевать, и требования к жилью, где ты не только ночуешь, но и работаешь, то есть проводишь очень много времени, все-таки отличаются. По крайней мере, я это прочувствовала на собственном примере и свой выбор подкрепила деньгами.

Я начала работать из дома раньше, чем начался карантин. И планов возвращаться в офис у меня нет. И это таки отразилось на моем выборе площади и планировки при покупке квартиры, в которую планирую позже переехать. Я выбрала однушку с большой кухней-студией, где можно разместить полноценную рабочую зону, обеденную зону (а не совмещать их) и зону отдыха. При этом спальня будет только зоной для сна.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:11

  zРадио написав:..
Как ни крути, а капитализация рынков создается массовым сегментом...

в случае покращень 2005-2008 годов, капитализацию рынков создавал мультиплицирующий эффект халявного кредита без требований к заемщику, лояльные требования регулятора к банкам по резервированию и прочая расслабуха всех повально, от грузчиков на мерседесах, до глав нацбанков многих стран
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Та господи, выучите же наконец-то что рост цен тут вангуется не от доходов, а вот того что новых объектов практически нет,
общий объем рынка нереализованных в Киеве квартир – более 56 тысяч
https://vlasnasprava.ua/v-2019g-v-kieve ... ee-56-tys/
Галя или бедная или балованная
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:При этом согласитесь, что требования к жилью, куда возвращаешься с работы переночевать, и требования к жилью, где ты не только ночуешь, но и работаешь, то есть проводишь очень много времени, все-таки отличаются. По крайней мере, я это прочувствовала на собственном примере и свой выбор подкрепила деньгами.
У некоторых форумчан мышление заходит в крайности, что как будто все люди покупают/снимают квартиру на все имеющиеся средства, а не под потребности.

Почему были так популярны гостинки под сдачу? Т.к. люди хотели свежий ремонт и нормальную мебель, пусть даже в ущерб жил.площади, а не бабушатник-совкошлак.
Возможно, часть людей теперь изменит свою точку зрения в сторону большего кол-ва изолированных помещений. Особенно после гостинки без балкона.
Востаннє редагувалось Sinica в Чет 28 тра, 2020 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:общий объем рынка нереализованных в Киеве квартир – более 56 тысяч
https://vlasnasprava.ua/v-2019g-v-kieve ... ee-56-tys/

Ну и что там нереализовано? Трехи в ипенях? Да, КМБ вон например в сданном Новомостицком до сих пор не все трехи продал, это факт.
Но по ликвидным квартирам (1к, компактные двухи) ситуация совсем грустная.
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