Додано: Чет 28 тра, 2020 15:11

maza5 написав: Natt написав: Sinica написав: имхо, пришел черед устаревать гостинкам и студиям, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение имхо, пришел черед устаревать гостинкам и, в которых нет возможности отделить кухню в отдельное помещение Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле. Мне тоже кажется, что после карантина студии уже не будут так популярны. Приятного мало - сидеть три месяца вдвоем в одном пространстве и иметь возможность уединиться только в санузле.

Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.

Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?

Хватит сочинять, что люди массово начнут трехи покупать ради удалённой работы Сейчас зачастую даже начальство сидит вместе с подчинёнными в одном пространстве, без индивидуального кабинета.Если раньше сотрудник спокойно работал в open space, то чем ему плохо работать дома вдвоём в комнате 15 квадратов?

Вы делаете интересные выводы на основании сообщений вышеУточните, как коррелируют мои слова и слова форумчанина Sinica о том, что студии не будут так популярны, с Вашим тезисом "хватит сочинять, что люди массово начнут покупать трехи ради удаленной работы"?Где хоть слово было о трехах?При этом согласитесь, что требования к жилью, куда возвращаешься с работы переночевать, и требования к жилью, где ты не только ночуешь, но и работаешь, то есть проводишь очень много времени, все-таки отличаются. По крайней мере, я это прочувствовала на собственном примере и свой выбор подкрепила деньгами.Я начала работать из дома раньше, чем начался карантин. И планов возвращаться в офис у меня нет. И это таки отразилось на моем выборе площади и планировки при покупке квартиры, в которую планирую позже переехать. Я выбрала однушку с большой кухней-студией, где можно разместить полноценную рабочую зону, обеденную зону (а не совмещать их) и зону отдыха. При этом спальня будет только зоной для сна.