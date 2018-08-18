Скрам-мастер - осовремененный проджект-менеджер. Продакт-оунер - осовремененный продакт-менеджер. Никто и раньше без них не работал. Просто сейчас философия "я начальник - ты дурак" устарела, и менеджеры вперестали быть модными
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:59
Скрам-мастер - осовремененный проджект-менеджер. Продакт-оунер - осовремененный продакт-менеджер. Никто и раньше без них не работал. Просто сейчас философия "я начальник - ты дурак" устарела, и менеджеры вперестали быть модными
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 тра, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сначала было падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:01
Вы это на полном серьезе, или риэлторов троллите? Не распознал без подсказки ))
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та господи, выучите же наконец-то что рост цен тут вангуется не от доходов, а вот того что новых объектов практически нет, а те что есть сильно хуже чем то что было построено в период 2015-2019. Нет объектов -> нет предложения -> рост цен.
Спрос упал, но вместе с ним еще больше упало предложение и теперь тот несчастный спрос что остался не покрывается должным уровнем предложения.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:11
Вы делаете интересные выводы на основании сообщений выше Уточните, как коррелируют мои слова и слова форумчанина Sinica о том, что студии не будут так популярны, с Вашим тезисом "хватит сочинять, что люди массово начнут покупать трехи ради удаленной работы"? Где хоть слово было о трехах?
При этом согласитесь, что требования к жилью, куда возвращаешься с работы переночевать, и требования к жилью, где ты не только ночуешь, но и работаешь, то есть проводишь очень много времени, все-таки отличаются. По крайней мере, я это прочувствовала на собственном примере и свой выбор подкрепила деньгами.
Я начала работать из дома раньше, чем начался карантин. И планов возвращаться в офис у меня нет. И это таки отразилось на моем выборе площади и планировки при покупке квартиры, в которую планирую позже переехать. Я выбрала однушку с большой кухней-студией, где можно разместить полноценную рабочую зону, обеденную зону (а не совмещать их) и зону отдыха. При этом спальня будет только зоной для сна.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:11
в случае покращень 2005-2008 годов, капитализацию рынков создавал мультиплицирующий эффект халявного кредита без требований к заемщику, лояльные требования регулятора к банкам по резервированию и прочая расслабуха всех повально, от грузчиков на мерседесах, до глав нацбанков многих стран
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
общий объем рынка нереализованных в Киеве квартир – более 56 тысяч
Галя или бедная или балованная
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У некоторых форумчан мышление заходит в крайности, что как будто все люди покупают/снимают квартиру на все имеющиеся средства, а не под потребности.
Почему были так популярны гостинки под сдачу? Т.к. люди хотели свежий ремонт и нормальную мебель, пусть даже в ущерб жил.площади, а не бабушатник-совкошлак.
Возможно, часть людей теперь изменит свою точку зрения в сторону большего кол-ва изолированных помещений. Особенно после гостинки без балкона.
Востаннє редагувалось Sinica в Чет 28 тра, 2020 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну и что там нереализовано? Трехи в ипенях? Да, КМБ вон например в сданном Новомостицком до сих пор не все трехи продал, это факт.
Но по ликвидным квартирам (1к, компактные двухи) ситуация совсем грустная.
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