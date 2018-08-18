Додано: Чет 28 тра, 2020 15:31

zРадио написав: PS: Влад, вы спрашивали, что такое крупные покупки согласно исследования потребительских настроений - как видим по статистике, авто и бетон люди тоже туда относят PS: Влад, вы спрашивали, что такое крупные покупки согласно исследования потребительских настроений - как видим по статистике, авто и бетон люди тоже туда относят

Ходил по ссылке, ничего про то, что недвижимость в опросниках входит в крупные покупки не увидел.Недвижимость для любого человека это не крупная покупка. Это недвижимость. Если бы меня по пути на просмотр спросили, планируете вы крупные покупки, я бы ответил "какие крупные покупки, я квартиру ищу, сейчас не до крупных трат". Поэтому я и сказал, что натягивать данные опроса про потребительские траты на недвижимость неправильно.Вообще для одного крупная покупка это авто, для другого айфон.По поводу крупных покупок согласен, что люди их откладывают. Не известно смогут ли они себе позволить это в новых реалиях. К тому же как правило уже есть какой-то телефон или какая-то машина. Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.