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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40694070407140724073>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:23

Комрады, отчитываюсь. Продана еще одна такая же кладовка как у меня. +25% к моей цене в доллярах. Кладовка 1 в 1. РОкета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:26

Сегодня разговаривали с Республикой - как пытались год назад напаривать большой метраж по 1200-1300 за квадрат при полной оплате, так и пытаются.
Двух меньше 68м якобы нет, однух меньше 42 метров якобы нет.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:28

  vitaliian написав:
  Santehnik написав:Та господи, выучите же наконец-то что рост цен тут вангуется не от доходов, а вот того что новых объектов практически нет,
общий объем рынка нереализованных в Киеве квартир – более 56 тысяч
https://vlasnasprava.ua/v-2019g-v-kieve ... ee-56-tys/
Галя или бедная или балованная

И львиная доля этих квартир где? Правильно: в недостроях. Часто проблемных или на ранней стадии. Галя осторожная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:PS: Влад, вы спрашивали, что такое крупные покупки согласно исследования потребительских настроений - как видим по статистике, авто и бетон люди тоже туда относят

Ходил по ссылке, ничего про то, что недвижимость в опросниках входит в крупные покупки не увидел.
Недвижимость для любого человека это не крупная покупка. Это недвижимость. Если бы меня по пути на просмотр спросили, планируете вы крупные покупки, я бы ответил "какие крупные покупки, я квартиру ищу, сейчас не до крупных трат". Поэтому я и сказал, что натягивать данные опроса про потребительские траты на недвижимость неправильно.
Вообще для одного крупная покупка это авто, для другого айфон.

По поводу крупных покупок согласен, что люди их откладывают. Не известно смогут ли они себе позволить это в новых реалиях. К тому же как правило уже есть какой-то телефон или какая-то машина. Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:38

  Vlad442 написав:.. Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.

Если учесть, что половина(?) недвиги покупается под сдачу, то нифига это не "базовая потребность".
Это инструмент для зарабатывания денех флэтлордами. Как шлифмашина. Мне иногда нужна шлифмашина, но жаба давит ее купить, можно арендовать.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:39

А пока КРЖН остается островком стабильности в этом хрупком мире, в США за неделю безработица увеличилась еще на 760 тыс человек :mrgreen:

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201122.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:пока КРЖН остается островком стабильности в этом хрупком мире, в США за неделю безработица увеличилась еще на 760 тыс человек

Полагаю, это те самые негры, что грОмят фриско
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:45

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН.
сначала было падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет.

Падение спроса на авто вызвано не столько падением доходов - авто покупают не на месячную зарплату, а нежеланием в условиях неопределенности совершать крупные покупки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:47

  zРадио написав:А пока КРЖН остается островком стабильности в этом хрупком мире, в США за неделю безработица увеличилась еще на 760 тыс человек :mrgreen:

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201122.pdf

Всего? Ну очевидно же, что пик кризиса пройден. Если осенью не будет ПЦа, то можно будет смело констатировать факт, что мы все снова просрали лучшую за последние 10 лет возможность заскочить в американский фондовый рынок.
Но пока этот факт констатировать еще рано. И я, все-таки, надеюсь на сильную коррекцию.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:52

  vitaliian написав:
  Santehnik написав:Та господи, выучите же наконец-то что рост цен тут вангуется не от доходов, а вот того что новых объектов практически нет,
общий объем рынка нереализованных в Киеве квартир – более 56 тысяч
https://vlasnasprava.ua/v-2019g-v-kieve ... ee-56-tys/
Галя или бедная или балованная

Статья взорвала мозг. Не смог читать. Сначала идет пара цифр, вызывающих доверие, потом все просто с потолка. Даже непонятно что они имеют в виду под термином первичка - котлованы, или сданные новострои, или почти готовое у перекупов.
Очень редко агенты пишут внятные статьи с цифрами. Вот пазл, например.
Анализируя данные спроса, в среднем за год первичной недвижимостью интересовались 56% соискателей, вторичной – 43%, мы можем предположить, что сделок на первичном рынке недвижимости было не меньше чем на вторичном. Следовательно, на первичном рынке недвижимости в 2019 году было продано порядка 34 – 36 тыс. квартир
Vlad442
 
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