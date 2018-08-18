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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:23
Комрады, отчитываюсь. Продана еще одна такая же кладовка как у меня. +25% к моей цене в доллярах. Кладовка 1 в 1. РОкета.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:26
Сегодня разговаривали с Республикой - как пытались год назад напаривать большой метраж по 1200-1300 за квадрат при полной оплате, так и пытаются.
Двух меньше 68м якобы нет, однух меньше 42 метров якобы нет.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:28
И львиная доля этих квартир где? Правильно: в недостроях. Часто проблемных или на ранней стадии. Галя осторожная.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ходил по ссылке, ничего про то, что недвижимость в опросниках входит в крупные покупки не увидел.
Недвижимость для любого человека это не крупная покупка. Это недвижимость. Если бы меня по пути на просмотр спросили, планируете вы крупные покупки, я бы ответил "какие крупные покупки, я квартиру ищу, сейчас не до крупных трат". Поэтому я и сказал, что натягивать данные опроса про потребительские траты на недвижимость неправильно.
Вообще для одного крупная покупка это авто, для другого айфон.
По поводу крупных покупок согласен, что люди их откладывают. Не известно смогут ли они себе позволить это в новых реалиях. К тому же как правило уже есть какой-то телефон или какая-то машина. Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:38
Если учесть, что половина(?) недвиги покупается под сдачу, то нифига это не "базовая потребность".
Это инструмент для зарабатывания денех флэтлордами. Как шлифмашина. Мне иногда нужна шлифмашина, но жаба давит ее купить, можно арендовать.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:39
А пока КРЖН остается островком стабильности в этом хрупком мире, в США за неделю безработица увеличилась еще на 760 тыс человек
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:45
Падение спроса на авто вызвано не столько падением доходов - авто покупают не на месячную зарплату, а нежеланием в условиях неопределенности совершать крупные покупки.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:47
Всего? Ну очевидно же, что пик кризиса пройден. Если осенью не будет ПЦа, то можно будет смело констатировать факт, что мы все снова просрали лучшую за последние 10 лет возможность заскочить в американский фондовый рынок.
Но пока этот факт констатировать еще рано. И я, все-таки, надеюсь на сильную коррекцию.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:52
Статья взорвала мозг. Не смог читать. Сначала идет пара цифр, вызывающих доверие, потом все просто с потолка. Даже непонятно что они имеют в виду под термином первичка - котлованы, или сданные новострои, или почти готовое у перекупов.
Очень редко агенты пишут внятные статьи с цифрами. Вот пазл, например.
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