здоровье это базовая потребность, потому что его не купишь, а всё что можно купить это всего лишь расходы. В сёлах базовую потребность можно за копейки купить, или именно киевская недвижимость базовая, а остальная неликвид?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
здоровье это базовая потребность, потому что его не купишь, а всё что можно купить это всего лишь расходы. В сёлах базовую потребность можно за копейки купить, или именно киевская недвижимость базовая, а остальная неликвид?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:00
Пошла демагогия. Попробуйте сохранить здоровье в любом из тех вариантов, которые вы тут выкладывали в разделе "налетай - подешевело". Ну, или, вообще без квартиры. А че - потребность то "не базовая".
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 28 тра, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс не демагогия а подмена понятий. В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье. Вас послушать получается что базовая потребность именно киевская недвижимость, поэтому все хотят её купить. Где больше вероятность погибнуть в ДТП в мегаполисе или в пгт, где больше концентрация бомжей и наркоманов, где больше разводят на деньги разные элиты-центры, где все решает коррупция?
Кое кто сильно уверовал в святость киевского бетона, и выдумывает фантастические обоснования своей вере и дорожаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 16:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:06
зато в сша загородняя недвижимость (возле нью йорка например) за 2 месяца выросла на 18%
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:08
Я иногда наблюдаю людей, для которых недвижимость перестала быть базовой потребностью. Вид у них, мягко говоря, печальный.
А киевская недвига - базовая потребность для тех кто живет/работает/учится в Киеве. И да, в Украине особой альтернативы Киеву - нет.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:09
В обычной жизни вы не можете перестать покупать себе еду или пойти жить на улицу. Это защищенные статьи бюджета.
Без всего остального можно обойтись достаточно продолжительное время.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:16
Фонда пока отскочила на эмиссионных анаболиках и бай-бэках компаний с over-дохера свободного кэша. Но будет еще как минимум одна коррекция - в июле на ужасной корп-отчетности за 2-й квартал.
Я тоже, кстати, подумываю зайти. Знаете хороших брокеров, обитающих в наших краях, или хотя бы недалекой Европе?
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:17
Влад вы правы, только каким боком это относится к киевской недвижимости? У кого есть деньги имеют право выбора где жить, в селе, пгт, в Киеве, заграницей. У кого нет денег особого выбора не имеют, живут либо с родителями, либо там где дешевле-бесплатно. Мы приходим к тому что базовая потребность к Киеву не имеет прямого отношения, только к кошельку её владельца
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:23
типа того.
свет клином на генезисе и мираксе не сошелся.
ты так давно спрашиваешь про эти 7,5, можно и ответить.
циферки тебе открыть, или такого хватит?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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