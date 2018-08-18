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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4070407140724073>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 63
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.
здоровье это базовая потребность, потому что его не купишь, а всё что можно купить это всего лишь расходы. В сёлах базовую потребность можно за копейки купить, или именно киевская недвижимость базовая, а остальная неликвид?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:00

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.
здоровье это базовая потребность, потому что его не купишь, а всё что можно купить это всего лишь расходы.

Пошла демагогия. Попробуйте сохранить здоровье в любом из тех вариантов, которые вы тут выкладывали в разделе "налетай - подешевело". Ну, или, вообще без квартиры. А че - потребность то "не базовая".
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 28 тра, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пошла демагогия. Попробуйте сохранить здоровье в любом из тех вариантов, которые вы тут выкладывали в разделе "налетай - подешевело".
Макс не демагогия а подмена понятий. В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье. Вас послушать получается что базовая потребность именно киевская недвижимость, поэтому все хотят её купить. Где больше вероятность погибнуть в ДТП в мегаполисе или в пгт, где больше концентрация бомжей и наркоманов, где больше разводят на деньги разные элиты-центры, где все решает коррупция?

Кое кто сильно уверовал в святость киевского бетона, и выдумывает фантастические обоснования своей вере и дорожаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:06

  zРадио написав:А пока КРЖН остается островком стабильности в этом хрупком мире, в США за неделю безработица увеличилась еще на 760 тыс человек :mrgreen:

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201122.pdf


зато в сша загородняя недвижимость (возле нью йорка например) за 2 месяца выросла на 18%
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:08

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Пошла демагогия. Попробуйте сохранить здоровье в любом из тех вариантов, которые вы тут выкладывали в разделе "налетай - подешевело".
Макс не демагогия а подмена понятий. В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье. Вас послушать получается что базовая потребность именно киевская недвижимость, поэтому все хотят её купить.

Я иногда наблюдаю людей, для которых недвижимость перестала быть базовой потребностью. Вид у них, мягко говоря, печальный.
А киевская недвига - базовая потребность для тех кто живет/работает/учится в Киеве. И да, в Украине особой альтернативы Киеву - нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:09

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Недвижимость это базовая потребность. Или плати аренду, или покупай.
здоровье это базовая потребность, потому что его не купишь, а всё что можно купить это всего лишь расходы. В сёлах базовую потребность можно за копейки купить, или именно киевская недвижимость базовая, а остальная неликвид?

В обычной жизни вы не можете перестать покупать себе еду или пойти жить на улицу. Это защищенные статьи бюджета.
Без всего остального можно обойтись достаточно продолжительное время.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье.

В селе намного сложней получить не базовые потребности. Заработать на айфон, например. Или сходить в бассейн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:16

  airmax78 написав:Всего? Ну очевидно же, что пик кризиса пройден. Если осенью не будет ПЦа, то можно будет смело констатировать факт, что мы все снова просрали лучшую за последние 10 лет возможность заскочить в американский фондовый рынок.
Но пока этот факт констатировать еще рано. И я, все-таки, надеюсь на сильную коррекцию.


Фонда пока отскочила на эмиссионных анаболиках и бай-бэках компаний с over-дохера свободного кэша. Но будет еще как минимум одна коррекция - в июле на ужасной корп-отчетности за 2-й квартал.

Я тоже, кстати, подумываю зайти. Знаете хороших брокеров, обитающих в наших краях, или хотя бы недалекой Европе?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:17

  Vlad442 написав:В обычной жизни вы не можете перестать покупать себе еду или пойти жить на улицу. Это защищенные статьи бюджета.
Без всего остального можно обойтись достаточно продолжительное время.
Влад вы правы, только каким боком это относится к киевской недвижимости? У кого есть деньги имеют право выбора где жить, в селе, пгт, в Киеве, заграницей. У кого нет денег особого выбора не имеют, живут либо с родителями, либо там где дешевле-бесплатно. Мы приходим к тому что базовая потребность к Киеву не имеет прямого отношения, только к кошельку её владельца
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:23

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:они просто в процессе накопления денег на интересующую их квартиру...

во Вроцлаве

вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:

типа того.
свет клином на генезисе и мираксе не сошелся.
ты так давно спрашиваешь про эти 7,5, можно и ответить.

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циферки тебе открыть, или такого хватит?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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