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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:24
vitaliian написав:
Влад вы правы, только каким боком это относится к киевской недвижимости? У кого есть деньги имеют право выбора где жить, в селе, пгт, в Киеве, заграницей. У кого нет денег особого выбора не имеют, живут либо с родителями, либо там где дешевле-бесплатно.
Мы приходим к тому что базовая потребность к Киеву не имеет прямого отношения, только к кошельку её владельца
А деньги из воздуха появляются? Они зарабатываются, а заработать больше всего возможностей в Киеве. Поэтому часть людей выбирают жить не с родителями или там, где дешевле-бесплатно, а там, где есть возможность заработать. Иначе почему во всем мире народ тянется в столицы?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:29
vitaliian написав: Vlad442 написав:
В обычной жизни вы не можете перестать покупать себе еду или пойти жить на улицу. Это защищенные статьи бюджета.
Без всего остального можно обойтись достаточно продолжительное время.
Влад вы правы, только каким боком это относится к киевской недвижимости? У кого есть деньги имеют право выбора где жить, в селе, пгт, в Киеве, заграницей. У кого нет денег особого выбора не имеют, живут либо с родителями, либо там где дешевле-бесплатно. Мы приходим к тому что базовая потребность к Киеву не имеет прямого отношения, только к кошельку её владельца
А кошелек владельца напрямую зависит от того, сколько ему платят. А платят в Украине лучше всего в Киеве. Круг замкнулся.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:32
Vlad442 написав: vitaliian написав:
В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье.
В селе намного сложней получить не базовые потребности. Заработать на айфон, например. Или сходить в бассейн.
подмена понятий. Люди живут в мегаполисах всего лишь сто лет, а базовые потребности неизменны со времен Адама и Евы. Айфон и элитные школы это продукт фантазии маркетологов, чтобы продать вам дороже предметы массового культа. Из киевской недвижимости тоже сделали предмет культа типа её обладатель получает качество жизни недостижимое в другом городе или селе. Но если вы посмотрите на жизнь киевлянина то в 90% случаев увидите белку в колесе, которая работает ради престижного внедорожника, элитной школы, одежды из бутика, айфона и недвижимости. В 100 км от Киева ценности уже другие, более реальные и человечные.
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